Descartan condonación por fallecimiento en crédito para policías

Crédito de vivienda para policías no tiene seguro por muerte. (Cortesía)

El programa de crédito de vivienda para policías municipales no contempla la condonación de la deuda en caso de fallecimiento, pese a que su objetivo es garantizar una vivienda a quienes se les dificulta obtenerla por el riesgo de su profesión.

El secretario técnico del Programa de Apoyo para la Adquisición de vivienda para policías en activo, Francisco Rodríguez, explicó que se buscó contratar un seguro para que la deuda quedara saldada en caso de que el beneficiario muriera.

Sin embargo, dijo que no fue posible adquirir dicho seguro debido al riesgo que enfrentan los policías en su labor diaria. Por lo tanto, en el supuesto de que el titular del crédito fallezca, la familia deberá asumir la deuda o pagarla con la vivienda.

“En este caso se revisaría y más bien es la familia la que estaría viendo o evaluando si ellos continuarían con la deuda o se da para que el bien responda por esa deuda, pero no se tiene considerado en ese sentido saldar la deuda”, dijo.

Mencionó que a la fecha se han recibido 13 solicitudes, y dos más se encuentran en trámite. Para la primera etapa, cuya convocatoria cierra el 31 de agosto, se espera recibir hasta 20 solicitudes, que representan el 2.6% de los 750 policías que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios.

Explicó que la bolsa para el programa es actualmente de 8.5 millones de pesos, por lo que el número de créditos a entregar estará condicionado a la capacidad económica. Recordó que la política pública consiste en otorgar créditos desde 50 mil hasta 750 mil pesos, a pagar en 20 años sin intereses, para que los policías puedan comprar una casa dentro del municipio.

Algunos de los requisitos principales es contar con 5 años de servicio, no tener sanciones en los últimos dos años, no contar con más de 5 faltas injustificadas en su carrera y no tener inmuebles a su nombre.