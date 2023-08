Zona metropolitana de Querétaro solo tiene 4% de infraestructura peatonal segura

La zona metropolitana de Querétaro solo tiene entre un 3 y 4% de infraestructura peatonal adecuada y segura, sostuvo José Luis Ramos Ortiz, integrante de la Coalición QM21 y de Parlamento Abierto Ciudadano.

“Hay como el 3 o el 4 por ciento de infraestructura para banquetas, existe es el 3 por ciento en la Zona Metropolitana. Todo el que camina por un lugar tiene derecho a caminar por un espacio digno y seguro, y en toda la zona metropolitana es el 3% que existe”, y agregó que la experiencia de los peatones es como caminar por la montaña al tratarse de en espacios irregulares, y que de tener alguna discapacidad de multiplicar esta carencia.

Ello al referir los avances que se tienen respecto a la iniciativa ciudadana que busca que se destine el 40% del presupuesto de obras nuevas, en el municipio, a infraestructura para la movilidad activa, sin embargo, de un total de 10 mil firmas solo se han logrado cerca de mil 200.

Aunque dijo que se han logrado avances con la modificación al artículo cuarto constitucional, que reconoce la movilidad como derecho humano, y con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, subrayó falta la aplicación de estos cambios y los ajustes en el presupuesto.

En este último aspecto, en el municipio del presupuesto para obras públicas, en un 70% se destina a acciones de movilidad vehicular, 14% para transporte público, y el 16% restante se divide entre la movilidad para ciclistas y peatones, por lo que el presupuesto para banquetas es reducido.

No obstante, previo a poder presentar esta iniciativa con el número de firmas que exige la ley, se han generado mesas de trabajo para realizar pilotos de ejercicios de urbanismo táctico.

No admitirán que se reduzca ancho de banquetas en obra de 5 de febrero

En este mismo sentido, con las obras de Paseo 5 de febrero, señaló que no admitirán que se reduzca el ancho que tenían previamente, ya que se trataba de la infraestructura “más decente de la ciudad y que no pueden ser recortadas, y la ciclovía no debe estar sobre la banqueta”.

El promedio de medida de esta infraestructura era de 4 metros con 80 centímetros, y aunque se ha solicitado la información de lo proyectado, se continúa solicitando la información a las autoridades.