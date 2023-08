Concluye jornada nacional de búsqueda en Querétaro; encontraron a la Comisión Estatal de Atención a víctimas

Con “cerrazón” al diálogo por parte de las autoridades locales, la falta de apertura para ingresar a los centros penitenciarios y acceder a los registros del servicio médico forense, es como concluyó actividades en el estado la brigada Nacional de búsqueda en vida, sin embargo, las madres buscadoras resaltaron como un hecho positivo la localización de la Comisión Estatal de Atención a víctimas.

“Difícil es la primera vez en todo el país que se nos trata de esta manera (...) Pero sí tenemos una buena noticia que dar encontramos a la Comisión Estatal de atención a víctimas que estaba desaparecida jurídicamente y en la que nunca se nos había brindado una atención real, ya que trabajaban escudándose de que en el estado no existía una ley sobre la desaparición forzada y entre particulares, pero gracias a esta jornada la encontramos”, explicó Yadira González, coordinadora del Colegio Desaparecidos Querétaro.

En cuanto a las acciones de búsqueda, detallaron que se encontraron con 10 probables positivos, Es decir, aquellos indicios o información de personas desaparecidas. Y que ahora se deberá continuar con las líneas de investigación para generar información concreta que sea de utilidad para la autoridad investigadora.

Así mismo, añadió la localización de 13 familias, con personas desaparecidas, pero que no habían tenido el acompañamiento jurídico adecuado, ya que se trata de algunos casos desaparecidos en Querétaro, pero también otros en transición, por lo que son familias que se sumarán a esta red nacional.

Reconoció que al igual que en todo el país, la entidad no tiene cifras exactas sobre personas desaparecidas, porque existen diferencias con los datos del registro nacional, los reportes de la Comisión Local de búsqueda y las carpetas de investigación de la fiscalía, ya que levantan reportes de personas no localizadas lo que origina que no se pueda acceder a datos precisos y genera una cifra negra.

Por ello, parte de los trabajos que se continuarán en el estado, además de dar seguimiento a los hallazgos y los casos de las familias, es el de buscar acercamiento con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para emitir la convocatoria para designar a la persona titular de la comisión de atención a víctimas y que con ello se puedan generar estrategias para involucrar a las familias en los trabajos de búsqueda.

ONU anuncia evaluación a México por crisis de personas desaparecidas

A partir del 11 de septiembre, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada volverá a examinar al estado mexicano, adelantó Alan García Campos, representante de la oficina en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH.

Reconoció que en todo el país se han incrementado los niveles de violencia contra personas buscadoras que van desde la indiferencia hasta el asesinato, inclusive en lo que va del año se han registrado 3 decesos, por lo que enfatizó que la participación de las familias en acciones de búsqueda no debe representar un riesgo, amenaza o peligro.

“Las autoridades tienen que, y están obligadas, a crear ambientes favorables para que las familias puedan desarrollar las actividades que se proponen y hay que enfatizarlo, en muchas ocasiones en sustitución de la responsabilidad y obligación del propio estado, están supliendo a los estados, a los gobiernos en lo que son sus obligaciones tanto internacionales como legales, y eso debe cambiar”, externó.

Finalmente, reiteró el llamado al diálogo, al entendimiento y la comprensión a las autoridades locales para permitir a las familias ejercer sus derechos, al recordar el incidente al exterior de la fiscalía.