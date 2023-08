Firman acuerdo para facilitar testamentos a ejidatarios

El gobierno estatal de Querétaro, a través de la Secretaría de Gobierno, firmó un acuerdo de colaboración con el Registro Nacional Agrario, la Procuraduría Agraria y el Consejo de Notarios de Querétaro para que ejidatarios puedan obtener las escrituras públicas de sus inmuebles a bajo costo, y de esta manera puedan hacer su testamento.

En el marco del “Mes del Testamento” que se realiza en septiembre, el gobernador Mauricio Kuri González detalló que el acuerdo dará a los ejidatarios un 100% de descuento en los costos de trámites registrales y del pago de derechos por el servicio del aviso de inscripción al Archivo General de Notarías, así como un 50% en gastos de honorarios notariales.

“En Querétaro creemos que aunque todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte, y hay un sector muy vulnerable, que es el sector del campo, de los ejidatarios, que no solamente tienen una gran falta de incertidumbre; sino que una gran parte de ellos no tienen la oportunidad de dejar por escrito sus deseos para después de su muerte”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, precisó que el costo del testamento para los ejidatarios será de mil 990 pesos. Destacó además que mediante el acuerdo, será la primera vez en que las personas dueñas de ejidos podrán poner su patrimonio a su nombre ante notario.

“Este acuerdo va a beneficiar a 385 núcleos agrarios en nuestro estado. Ahora los ejidatarios, los comuneros, podrán acudir ante el notario público a otorgar su testamento”, abundó.

Se llega a acuerdo por Isla de Tzibanzá

También la Secretaría de Gobierno, mediante la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, firmó un acuerdo para comenzar los trámites de donación de los terrenos de la isla de Tzibanzá, municipio de Cadereyta de Montes, a la Sociedad Cooperativa de Producción Tzibantzá.

El subsecretario Eric Gudiño Torres destacó que con el acuerdo, el gobierno se compromete con los habitantes de la región a regresar los predios que estaban en disputa desde la administración de Francisco Domínguez Servién.