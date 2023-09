Suman 4 quejas contra panistas por precampañas

En lo que va del año, el Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro ha recibido 4 quejas en contra de tres funcionarios que militan en el partido por supuestos actos anticipados de campaña, reveló el secretario general del PAN en la entidad, Claudio Sinecio.

Detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) le notificó al partido sobre dos quejas en contra de la secretaria de Gobierno del estado, Guadalupe Murguía, y una en contra del diputado federal Felipe Fernando Macías, ambos relacionados con una posible candidatura para la presidencia municipal de Querétaro.

La cuarta queja fue en contra de Rodrigo Monsalvo, jefe de la Oficina de Gobierno de El Marqués, quien ha sido vinculado a una posible candidatura para la presidencia municipal de la demarcación. Aclaró que, aunque el partido político recibió las notificaciones, son los perfiles quienes deben dar réplica a las acusaciones.

“Fueron dos contra Lupita (Murguía) y una contra el diputado Felifer (…) Nosotros respondemos, es culpa in vigilando, pero el que debe responder y atender, esto es cada uno de los que están siendo objeto de queja”, dijo.

Sinecio Flores aclaró que las notificaciones al PAN no fueron por faltas electorales, sino que se tratan de culpa in vigilando, una figura que se podría definir como una llamada de atención al partido por no vigilar el actuar de sus militantes.

“El Instituto Nacional Electoral ya declaró que, como todavía no estamos en el proceso electoral, o sea en épocas de precampaña, no se pueden considerar estos actos de precampaña. Entonces, finalmente, es lo que nos está regulando a todos los partidos de la misma manera y así es como están atendiendo estas quejas”, explicó.

Finalmente, llamó a todas las instituciones políticas, incluyendo la suya, a respetar los tiempos electorales. No obstante, subrayó que los actos cometidos por los supuestos aspirantes panistas se han mantenido dentro de la ley electoral.

“Al final, lo que hemos visto ahorita no es que viole la normatividad electoral, pero por supuesto que estamos atentos a que se cumpla con la ley”, concluyó.