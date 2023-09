Encuestas de Morena se aplicaron en 5 municipios de Querétaro

En Querétaro, las encuestas para definir la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación se aplicaron en 5 municipios, detalló Israel Pérez Ibarra, secretario general del Comité Directivo Estatal de Morena, luego de que se anunció que este lunes concluiría esta fase del proceso interno.

Los representantes de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, fueron notificados para el acompañamiento de este ejercicio en el estado.

“En el estado se llevaron a cabo este domingo, de manera aleatoria salieron municipios como Tolimán, El Marqués, San Juan del Río, y Querétaro, que fueron algunas ubicaciones en las cuales se dio seguimiento al levantamiento de este cuestionario”, indicó.

A pesar de que, a nivel nacional, representantes del excanciller, señalaron “desorden” e “inconsistencias” en el proceso, Pérez Ibarra sostuvo que en lo local no se tuvo información sobre incidentes.

“El proceso corrió de manera natural, y es un proceso que es transparente, que garantiza la equidad de la contienda, garantiza un resultado auténtico, que única y exclusivamente será la voluntad de los mexicanos”, resaltó al señalar que, a diferencia del Frente Amplio por México, se respeta lo que se suscribió desde el arranque del proceso interno y se mantienen a la espera del resultado final.

Ahondó que este ejercicio no se programó para que no haya ventaja y no se prepare el electorado en alguna zona particular, sino que la comisión Nacional de Elecciones una hora antes cita a todos los representantes para que en un punto específico acuerden y se determina hacia donde se va a dirigir la encuesta.

A pregunta expresa sobre el número de cuestionarios aplicados, apuntó que como Comité no cuentan con dicha información, pero a nivel nacional se dijo serían 12 mil, y se aplicarían de manera proporcional al listado nominal de cada estado.