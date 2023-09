Querétaro se une a protestas contra recortes a Conahcyt

Estudiantes de posgrado de universidades en Querétaro anunciaron que se unirán a la protesta nacional en contra de los recortes del gobierno federal a las becas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt), y que buscarán un amparo colectivo.

Al menos 15 estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informaron que viajarán este martes a la Ciudad de México, en representación de las instituciones de la entidad, para integrarse a la marcha del Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado por México en contra de la reducción presupuestal para trabajos de investigación.

“La pérdida súbita de este apoyo pone en riesgo la capacidad para continuar enfocados en nuestras investigaciones, y amenazan directamente la calidad de nuestros posgrados, pues podría interferir con nuestra participación en actividades académicas esenciales, afectando negativamente nuestro rendimiento y la calidad de nuestras contribuciones al conocimiento y la educación”, dijo “”, estudiante de posgrado.

Los universitarios reprocharon que muchos que dejaron su empleo o tuvieron que mudarse, como en el caso de los extranjeros, dependen enteramente de las becas. Reclamaron que la incertidumbre por la falta de recursos ha orillado a varios estudiantes a dejar sus investigaciones, lo que no solamente impactará en su vida profesional, sino en la de futuras generaciones de investigadores y en el desarrollo educativo del país.

Por ello, advirtieron que buscarán interponer un amparo colectivo con las universidades de los 19 estados participantes en la marcha, además de que respaldarán los amparos individuales. Detallaron que tan solo en la UAQ se eliminaron las becas de 120 estudiantes, lo equivalente a unos 11 millones de pesos, debido a que sus posgrados dejaron de ser prioritarios o no elegibles para Conahcyt.

“Se está haciendo una comisión jurídica para ampararnos de forma colectiva, queremos aclarar que esto no tiene que ver con la calidad de los posgrados, porque mucha de la información que se está manejando es que los posgrados no tienen la calidad para ingresar a este listado, pero no es eso, sí están avalados con calidad educativa, pero no entran en la lista de criterios de prioridad”.

Agregaron que algunas de las instituciones afectadas en Querétaro son el Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq), el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, la Universidad Aeronáutica de Querétaro, la Universidad Politécnica de Querétaro, la UNAM Juriquilla y el Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada (Cicata) del Instituto Politécnico Nacional.