Congreso aprueba creación de fideicomiso para complejo DataCenters Colón

La comisión de Planeación y Presupuesto en el Congreso local aprobó la creación de un fideicomiso para el complejo Data Centers Colón, que consiste en un campus de centros de datos compuesto por 6 edificios, los cuales tienen una potencia de carga de hasta 48 mega watts, y una estación eléctrica.

Así mismo se aprobó la desincorporación de un predio con valor de 303 millones 305 mil 268 pesos, con una superficie de 518 mil 470.545 metros cuadrados, con clave catastral 050302201024016, y que se encuentra ubicado en la carretera estatal 100, El Colorado-Higuerillas, Colón.

La inversión de todo este complejo representa 70 mil millones de pesos, indica el dictamen aprobado, y que busca generar 600 empleos de tiempo completo y mil 250 empleos temporales de larga duración, además de la formación de empleos para perfiles altamente calificados.

“Aunado a lo anterior, la ejecución del proyecto Complejo Data Centers Colón, permitirá la atracción de inversiones adicionales, toda vez que la construcción y operación de centros de datos, conlleva una alta inversión de capital de aproximadamente 12 mil 888 millones de pesos, que además requiere la formación de empleos altamente calificados, el desarrollo de cadena de suministros relacionados con su operación, generando así, oportunidades laborales en servicios conexos y un efecto multiplicador en diversos sectores, propiciando por ende el crecimiento de la economía local”, indica.

En este tema, el diputado Gerardo Ängeles Herrera, presidente de la comisión, precisó que la empresa encargada para este desarrollo es CHQ Development S de R. L. de C. V (CloudHQ), que se trata de una empresa posicionada como un desarrollador global de centros de datos con raíces históricas y ya tiene 12 campus globales.

Agregó que el estado no realizará ninguna inversión para la construcción del complejo, ya que por ello se pone a disposición el predio, el cual, dijo, se trata de un “predio que está ocioso y sin uso”.

Debe ser en mayo de 2025 cuando se tenga en operación una subestación eléctrica para el campus, que deberá comenzar su construcción en octubre de 2023, al igual que una subestación de maniobras y líneas de transmisión. En cuanto a los edificios, el primero de ellos comenzará su construcción en enero de 2024 a junio de 2025; el segundo, de octubre de 2024 a enero de 2027; el tercero, de enero de 2017 a septiembre de 2028; el cuarto, de septiembre de 2018 a febrero de 2030; el quinto, de mayo de 2030 a septiembre de 2031; y el sexto edificio, de mayo de 2032 a septiembre de 2033.

“Esta construcción es un parque industrial de Data Centers hiperescala, no son pequeños data centers, son 6 edificios que van a albergar una cantidad impresionante de información. No hay empresas hoy en el mundo que no requiera de un Data Center, tener almacenado su información. Y Querétaro será referencia a nivel nacional e internacional con este proyecto”, indicó al detallar los aspectos de esta iniciativa que se ingresó el pasado 5 de septiembre.