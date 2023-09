Prioriza El Marqués obras, servicios públicos y desarrollo social en el último año

Durante el segundo año de la administración 2021-2024, el gobierno municipal de El Marqués, encabezado por Enrique Vega Carriles, incrementó la inversión en obra pública en un 47.7% y aumentó a más del triple los recursos destinados al desarrollo social, además de que subió lo invertido en servicios públicos, seguridad, protección civil y apoyos a sectores económicos.

En el marco de su segundo informe de actividades, presentado el pasado viernes, el alcalde Vega Carriles destacó que en los últimos doce meses se priorizó el gasto social destinado a obras públicas en colonias y comunidades, así como a facilitar las actividades productivas de la gente y a la reconstrucción del tejido social.

“La transformación de El Marqués es una historia en marcha, es una historia colectiva y es también una historia con rumbo. Todo mi reconocimiento y mis más altas consideraciones por este periodo de trabajo coordinado y permanente, a favor de las familias marquesinas”, expresó el edil ante los miembros del ayuntamiento.

De acuerdo con el informe, entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 se invirtió en obras públicas un total de 998.6 millones de pesos, de los cuales 91.5% fueron recursos municipales, 8% federales y 0.5% estatales. Esto significó un aumento del 47.7%, en comparación con los 677.9 millones de pesos que se invirtieron en el mismo periodo del año pasado.

En total se realizaron 131 obras públicas, siendo urbanización las de mayor inversión con el 30%, seguidas del mantenimiento de vialidades con el 19%, infraestructura municipal con 17% y alumbrado público con 11%. En lo que va de la administración, se han realizado 264 obras públicas con una inversión de 1,676.3 millones de pesos.

Entre las obras más importantes del último año se encuentran la construcción de la escuela secundaria de El Colorado, la construcción para el rescate integral de Alameda y Foro “El Capulín” en La Cañada, la primera etapa de la deportiva en Paseos de El Marqués, la construcción del bulevar San Isidro, la ampliación del alumbrado público en Amazcala y la construcción de unas oficinas de seguridad pública en La Griega, entre otras, incluyendo pavimentación de calles, alumbrado público e infraestructura pluvial.

También destacó la inversión a la infraestructura educativa, para la cual se destinaron 130 millones de pesos en acciones como construcción y remodelación de salones o rehabilitación de canchas. Además, en el mismo tenor de la educación, se entregaron 15 mil 500 becas a estudiantes de todos los niveles y se amplió el programa de transporte escolar gratuito de 32 a 52 unidades, las cuales trasladan ahora a 7 mil estudiantes diarios.

“La intención es que no se nos quede ningún estudiante sin ir a la escuela, porque hay lugares donde no se tiene la preparatoria cerca, no tienen la secundaria ni siquiera en algunos lugares, entonces hay que estarlos trasladando. Con eso ayudamos a que estudien y a que las familias tengan un ahorro”, dijo Vega Carriles.

En cuanto a asistencia y desarrollo social, el municipio destinó 563.6 millones de pesos, lo que significó un aumento del 359% en comparación con los 122.6 millones del primer año de gobierno. Entre las acciones de este rubro destacaron el fortalecimiento del núcleo familiar, el impacto en la formación educativa, el impulso al deporte y la cultura, y la prevención de adicciones.

Con respecto a los servicios públicos, se incrementó el presupuesto en un 18%, al pasar de 328.5 millones a 387.5 millones; también subió la inversión en protección civil, al pasar de 78.8 a 90.8 millones, un aumento de 15%; y los apoyos a sectores económicos, al pasar de 44.2 a 67.2 millones, es decir, un incremento de 52%. Finalmente, los recursos para seguridad pública pasaron de 196.4 a 278.6 millones, es decir, un aumento del 42%.

En total, durante el último año se ejercieron 4,585.7 millones de pesos, que representaron un aumento del 49.5% en comparación con los 3,065.7 millones del año pasado.