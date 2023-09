Confirma FGE detenidos por asesinato de policías municipales

El fiscal general del estado, Alejandro Echeverría, confirmó la detención de varias personas presuntamente responsables del asesinato de dos policías municipales, luego de que esta madrugada se realizaron al menos 20 cateos.

Dichos operativos se realizaron en los municipios de Corregidora, Querétaro y El Marqués; sin embargo, remarcó que son más de dos personas, una de ellas ya puesta a disposición de la Fiscalía y para el resto se emitirán las órdenes de aprehensión.

“Hicimos 20 cateos, si hay varios detenidos, hay algunas armas y drogas aseguradas, pero lo que más nos importaba era el esclarecimiento del doble homicidio que sufrieron los compañeros policías”, destacó.

Aunque no precisó mayores detalles, dijo que en las próximas horas se darán los pormenores de este caso, pero que con estas detenciones y los actos de investigación que realizó el órgano, remarcó que queda “esclarecido este tema”.

En otro caso, al ser cuestionado sobre la joven de 22 años, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, Alicia Guzmán Adán, que fue reportada como desaparecida, indicó que no se presume que esté en riesgo su vida.

Apuntó que se ha cumplido con los protocolos de búsqueda e inclusive ya se publicó la cédula de búsqueda en el portal de la Fiscalía, pero descartó que su vida esté en riesgo, por lo que descartó la necesidad de requerir trabajo coordinado con fiscalías de otras entidades.

“Desde un particular punto de vista me parece que no existe posible riesgo de que la persona pudiera estar en peligro la vida. Creo que vamos bien en las investigaciones y vamos a seguir trabajando con la familia”, ahondó al remarcar que al igual que en todos los casos, ya se tuvo contacto con la familia.