Querétaro participará en la cumbre anual de medio ambiente de la ONU

Querétaro es uno de los 9 gobiernos subnacionales, que está invitado a participar en la cumbre anual de medio ambiente que realiza la ONU, detalló el secretario de Desarrollo sustentable, Marco del Prete Tercero, en donde se busca acelerar la toma de decisiones respecto a la emisión de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático.

En la mesa redonda “Credibility Matter”, el gobernador presentará ante líderes mundiales, jefes de Estado, empresarios, fondos de inversión y gobiernos subnacionales, las estrategias de descarbonización que se han implementado en el estado.

“El secretario general de la ONU, Antonio Gutierrez este año está organizando la Cumbre de Ambición Climática, es un evento en el que se reúnen más de 200 líderes mundiales, y Querétaro está dentro de los 9 gobiernos subnacionales (que no representan al país) que ha sido invitar a participar”, ahondó.

Acciones tales como el sello estatal de bajas emisiones de CO₂, en donde Querétaro es pionero, así como diversas estrategias de descarbonización implementadas en las industrias, en el uso de energías y en el transporte público, entre otros, han sido parte de los elementos observados a nivel mundial.

Precisó que en este año, de los 2 millones de toneladas que se generan anualmente por motivo de la industria, ya se han logrado compensar 341 mil 619 toneladas de CO₂, y cuya meta es llegar a reducir a 3.2 millones de toneladas de emisiones para 2050.

Así mismo, agregó que este domingo 17 de septiembre comenzó la Semana del Clima que se realiza en Nueva York hasta el 24 de septiembre, bajo el tema, ‘We Can, We Will’, y en donde el estado también está participando, siendo el evento climático más relevante previo a la conferencia de las partes que se realiza a finales del año y será en Dubai.

“En esa semana del clima son más de 400 eventos, donde existen líderes empresariales, creadores de políticas públicas, tomadores de decisiones locales que impulsan la descarbonización”, explicó.

Querétaro es 14° lugar a nivel mundial en Data Center

Luego de que la semana pasada, el Congreso local aprobó la desincorporación de un predio para la conformación de un fideicomiso para la construcción del complejo Data Centers Colón, del Prete Tercero, refirió que con esto Querétaro ocupa el lugar 14° a nivel mundial en este tipo de industria.

En América es el 7.º lugar, y el primer estado en México en tener mayor capacidad de data centers instalados, que entre los beneficios es el incremento de la oferta laboral, genera impuestos locales y es amigable con el medio ambiente.