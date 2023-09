Van 28 funcionarios estatales inhabilitados

En lo que va del segundo año de la administración estatal, 28 funcionarios estatales han sido inhabilitados durante al menos un año, y 103 han recibido algún tipo de sanción, informó el titular de la Secretaría de Contraloría, Óscar García González.

De acuerdo con el funcionario, desde octubre de 2022 a la fecha se han abierto mil 915 expedientes de responsabilidad, de los cuales se derivaron 103 sanciones a servidores públicos.

De estas, destacan 28 inhabilitaciones para ejercer cualquier cargo público, siendo de un año la sanción más leve, y de 8 años la más severa; además, se aplicó una destitución. No obstante, aclaró el contralor, ninguna de las faltas cometidas por los servidores públicos fue catalogada como grave.

A dichas sanciones, detalló, se sumaron 58 amonestaciones, 12 suspensiones y 2 reparaciones de daños por 114 mil pesos. Sobre estos últimos, precisó que se trataron de errores en arqueos, que tampoco se consideraron faltas graves.

“Son faltas desde no haber presentado la declaración patrimonial, o aquellos que tuvieron una falta administrativa durante su servicio, es decir, no llegaron puntuales, no dieron correcta atención al público, hicieron actos contrarios a la normatividad, todos realmente son faltas menores, no tenemos cuestiones de que estén equiparadas a delitos o que tengan que ver con faltas graves”, dijo.

García González aclaró que los casos del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), que derivaron en la destitución e inhabilitación de dos directores por acoso sexual, no se contabilizaron debido a que fueron juzgados por el Tribunal de Justicia Administrativa, dado que se trataron de faltas graves.

En otro asunto, señaló que desde octubre del año pasado a la fecha se han recuperado 28 millones 633 mil pesos de contratos entregados a proveedores que no cumplieron con los servicios pedidos por el gobierno estatal. Abundó que también se han devuelto recursos cobrados de forma incorrecta o por materiales no utilizados.

“Es una cifra inédita, realmente no hay antecedentes de recuperación que hubiera tenido la Contraloría en épocas previas, no nos dejaron un registro de esa naturaleza, no tengo contra qué comparar esta cifra, pero son 28 millones que ya tenemos recuperados de forma directa por parte de la Contraloría”, expuso.

Agregó que el próximo 30 de octubre saldrá un nuevo dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, donde se espera que Querétaro resulte con cero observaciones de los 14 procesos evaluados.