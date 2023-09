No veo urgencia de una alianza: Jorge Cevallos

Para el dirigente del comité municipal del PRI en Querétaro, Jorge Cevallos, una alianza electoral local entre su partido y el PAN, no es totalmente necesaria e incluso, consideró que al tricolor le puede alcanzar para obtener, solo triunfos electorales en 2024.

En entrevista con Publimetro Querétaro, Cevallos Pérez refirió que aún falta tiempo para llegar a una definición de se es conveniente o no una alianza entre PRI y PAN, aunque reconoció que hay espacios que son más susceptibles para una alianza.

“Habrá que ir sentándose a la mesa a ver cómo nos conviene y por hablar de cómo nos conviene o cómo pudieran convenir, estoy hablando de Acción Nacional y del PRI, que son los únicos partidos políticos que podemos conformar una alianza en lo local y toda vez que es inminente también la alianza entre Morena y el Verde Ecologista.

“Para algunos tal vez (hay urgencia de una alianza entre el PRI y el PAN) para otros no, no es mi caso en lo particular de ver la urgencia de una alianza”, sostuvo.

El dirigente del PRI en Querétaro sostuvo que al tricolor le puede alcanzar para lograr triunfos y reveló que a él le interesa participar activamente en la elección del próximo año a la presidencia municipal.

“Siempre que compita esto puede alcanzar, si algo nos enseñan las elecciones, si es que está en la boleta, está compitiendo y en la competencia todo puede suceder. Yo espero estar en la boleta del PRI a la candidatura a presidente municipal de Querétaro. Todo mi partido lo sabe y también hay otros compañeros que lo han pedido”, dijo.

Cevallos Pérez consideró que en la elección del próximo año, el Partido Acción Nacional y sus candidatos podrían ser víctimas del llamado voto de castigo, lo que abre oportunidades al tricolor.

“Siempre existe un voto de castigo, a veces es más fuerte, a veces es más débil, pero siempre tendrás algún elector que está votando en contra de alguna cuestión específica”, sostuvo.