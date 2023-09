Creemos en la solidaridad, no en la caridad para mantener el rezago: Kuri en su Segundo Informe

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, rindió este sábado su segundo Informe de Gobierno al frente del estado de Querétaro, donde además de destacar los avances en sus primeros dos años de gestión, resaltó que en la entidad se apuesta por la solidaridad para sacar a las familias adelante, y no en la caridad, pues señaló que esto último perpetúa el rezago económico.

Desde el Teatro de la República y en presencia de autoridades locales y nacionales, el mandatario estatal enumeró diversos avances en beneficio de la sociedad queretana y reconoció los retos que falta por atender en la entidad.

“En Querétaro creemos en la educación para la libertad, no para la conformidad; en el trabajo para el bienestar, no en la complacencia del obsequio; creemos en la solidaridad para sacar a los más necesitados, no en la caridad para mantenerlos en el rezago”, dijo.

Sobre desarrollo social, indicó que la entidad cuenta con 64 programas sociales, la mayor cantidad registrada en un gobierno estatal hasta ahora. En ese mismo tenor, pero en cuestión de salud, apuntó que Querétaro tiene 95% de cobertura de medicamentos y más de 19 mil cirugías realizadas.

En cuestión de educación, destacó la entrega en el último año de cuadernillos complementarios a más de 300 mil estudiantes de educación básica, y la entrega de más de 400 mil uniformes gratuitos.

En desarrollo económico, subrayó que Querétaro es la segunda entidad más competitiva del país y la quinta con mejores ingresos, con un crecimiento de 81% en lo que va del siglo, superior al 35% del crecimiento nacional.

Destacó también que desde el inicio de su gestión se generaron 60 mil empleos formales, y más de 213 mil queretanos salieron de la pobreza, incluyendo 28 mil que abandonaron la pobreza extrema; dichos avances los atribuyó al trabajo conjunto con la iniciativa privada.

Con respecto al desarrollo energético, destacó el inicio del proyecto de transmisión eléctrica a cargo de la Agencia Estatal de Energía, con el cual se instalarán dos subestaciones y 19 centros de carga de energía. Esto, subrayó el gobernador, convertirá a Querétaro en la primera entidad con entera soberanía energética del país.

En cuestión de obras públicas, resaltó que en lo que va del su gobierno se han invertido 10 mil millones de pesos para los 18 municipios, incluyendo el proyecto energético y el Paseo 5 de Febrero, la obra más importante de su administración hasta ahora, y que se espera que esté lista en diciembre.

Con respecto a la cultura, destacó la realización de la primera feria internacional del libro en Querétaro, la cual atrajo a 41 mil visitantes.

Sobre movilidad, apuntó que su gobierno está enfocado en crear un nuevo sistema de movilidad. Para ello, resaltó la creación de una empresa paraestatal que manejará el sistema de transporte, el retiro de más de 700 concesiones, la creación de 30 rutas y la próxima llegada de 120 nuevas unidades de Qrobús a la zona de 5 de Febrero.

En cuanto a la seguridad, resaltó que en el último año se incorporaron 200 elementos a la Policía Estatal, junto con la adquisición de 123 patrullas. Además, destacó que la corporación queretana se encuentra entre una de las mejores pagadas del país.

Finalmente, enfatizó que su administración tiene cuatro retos principales por atender para los siguientes cuatro años: la seguridad para las familias, la movilidad, la suficiencia energética y el abasto de agua.