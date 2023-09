“Si aquí no van con nosotros, no ganan”: ‘Alito’ Moreno al PAN Querétaro

Si en Querétaro el PAN no va en alianza con el PRI en las elecciones del año entrante va a perder la hegemonía en el estado, advirtió el presidente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

En su visita a Querétaro con motivo del segundo Informe de Gobierno de Mauricio Kuri, “Alito” aseguró que el PAN estaría en riesgo de perder los comicios si no replican el Frente Amplio por México a nivel local. Esto, tras las dudas que ha dejado el PAN en Querétaro sobre formar coalición con los partidos de oposición para las elecciones venideras, dada la fuerza que tiene en solitario.

“Voy a dar un dato, no tengan duda que si aquí no van con nosotros, no ganan tampoco”, expresó Moreno Cárdenas.

Acerca de si su partido ha impulsado la creación de la alianza en Querétaro, afirmó que se han mantenido diálogos constantes con la dirigencia blanquiazul, en aras de construir acuerdos para ganar la confianza de la ciudadanía.

“Siempre habrá diálogo, el partido siempre está listo para competir, tiene mujeres y hombres con gran capacidad para ir a conquistar la confianza ciudadana y lo que estamos haciendo es construir acuerdos y consensos como lo estamos haciendo en todo el país, lo importante es construir para podernos poner de acuerdo, respetando la militancia”, manifestó.