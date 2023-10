Lienzo Charro sigue en el abandono, reprochan charros

Pese a su intención de arrendar el Lienzo Charro, el municipio de Querétaro tiene el inmueble en el abandono, reprochó el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Querétaro, José Luis Maldonado Álvarez, quien señaló que en ocho años, el gobierno local no ha dado una respuesta concreta al ofrecimiento de la Federación Mexicana de Charrería para administrarlo.

Fue en noviembre del año pasado cuando el presidente municipal, Luis Bernardo Nava, anunció que su gobierno buscaría arrendar el Lienzo Charro. Esto debido a que, pese al deseo de conservar la propiedad, el municipio no estaría dispuesto a invertir los 100 millones de pesos que requiere su restauración.

A casi un año del anuncio, el recinto —cuya construcción en la administración de Roberto Loyola costó 136 millones de pesos— sigue sin operar, situación que Maldonado Álvarez calificó como triste. En ese sentido, señaló que desde 2015, la Federación Mexicana de Charrería ha buscado conseguir el arrendamiento del inmueble; sin embargo, el municipio ha hecho caso omiso a la petición.

“Es un Lienzo que a mí me da mucha pena, fue una inversión enorme, está ahí parado. Nosotros no tenemos sede, cuando Querétaro debería ser la capital nacional por estar en el centro y toda la infraestructura que tiene, es un lienzo que debemos aprovechar y debemos echarlo a andar. En cuanto se arregle el asunto lo van a dar en comodato, no sé si a la federación misma, que era lo que se estaba tratando, que la Federación Mexicana de Charrería lo administrara, pero no hay nada concreto”, dijo.

El presidente recordó que en 2017, durante el gobierno de Marcos Aguilar Vega, se canceló la venta del Lienzo por petición del gobierno estatal, a pesar de que ya se tenía un acuerdo de 140 millones de pesos con la empresa constructora Zyania. Desde entonces, el municipio se ha desentendido del lugar pues, dijo, “ni lo venden ni lo prestan”.

“Lo querían vender, pero creo que no ha habido ‘gallo’ porque alguna vez hubo alguien interesado y luego se declinó la oferta de que se vendía. El Lienzo está en mucho incierto, ni lo venden ni lo prestan, solo está ahí. Además, es un Lienzo enorme, bonito, sí deberíamos usarlo, es patrimonio de Querétaro ya”, sostuvo.

Ante esta situación, Maldonado Álvarez afirmó que la organización insistirá con el arrendamiento, aun cuando la actual administración concluye el próximo año.

Cabe señalar que desde su construcción, el Lienzo Charro ha estado envuelto en irregularidades. Inicialmente, se iban a destinar 67 millones de pesos a su construcción, pero al final costó 136 millones, un sobrecosto del 157% que supuso un incumplimiento a la Ley de Obras del Estado.

Además, tras el desprendimiento del techo por los fuertes vientos, se detectaron anomalías en los procesos de construcción y licitación, un caso por el cual en 2018 fueron sancionados seis exfuncionarios y tres contratistas.