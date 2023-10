Exigen morenistas apertura a mujeres en municipios metropolitanos

Mujeres integrantes de Morena en Querétaro exigieron al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) que garantice oportunidades para que mujeres puedan ser candidatas a las alcaldías de los municipios más poblados. Lo anterior, tras impugnar ante el organismo los lineamientos de paridad que aprobó en su última sesión ordinaria.

Maribel Barrón, secretaria de Mujeres del partido en la entidad, acusó que los lineamientos aprobados el 29 de septiembre no salvaguardan los derechos político electorales de las mujeres, pues aunque reservan 9 municipios para ellas, las dejan al margen de competir por municipios metropolitanos. Además, sostuvo que la sesión fue inválida, ya que no pasaron 48 horas entre la convocatoria y la sesión como marca la ley.

“Esta aprobación de estos lineamientos son medidas que no son progresivas para la lucha que implica a sus servidoras, estas acciones no son afirmativas, no suman para la construcción de los liderazgos políticos de las mujeres y de asumir los espacios en los cargos de poder. Estos nos inhibe, nos invisibiliza y nos resta, lejos de contribuir a las mujeres”, dijo.

Barrón Soto resaltó la urgencia de implementar la alternancia dinámica, pues en los casos de los municipios de Querétaro y El Marqués nunca ha habido una alcaldesa, mientras que en Corregidora y San Juan del Río no han tenido presidentas en más de 20 años.

Reprocharon además que los lineamientos para obligar a los partidos a poner candidatas en los municipios más importantes fueron excluidos de la recién aprobada reforma electoral, pese a que en primera instancia estaban incluidos.