Recursos que prometió federación para P5F irían a obra social

El gobierno estatal de Querétaro buscará redirigir para obra social los 900 millones de pesos que la federación se comprometió a entregar para la construcción del Paseo 5 de Febrero, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González.

Luego de que anunciara que tendrá una reunión el próximo lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal señaló que uno de los temas a abordar será la entrega de dichos recursos que el presidente le prometió para la megaobra.

Sin embargo, dado que el dinero todavía no ha sido entregado y que el Paseo ya está pagado y listo para ser entregado en diciembre, el gobernador adelantó que insistirá con los fondos, pero en esta ocasión para destinarlos a obras sociales que se vieron pausadas por el proyecto en 5 de Febrero.

“Tenemos el tema del apoyo para 5 de Febrero que nos había hecho favor de ofrecer hace dos años, ahora vamos a ver si se puede hacer. La obra no la pudimos haber empezado si no tuviéramos ya los recursos, pero estos 900 millones de pesos aunque no sean para 5 de Febrero tuvimos que dejar de hacer otras obras y quizá que estos 900 millones se vayan para obra social”, dijo.

Recordó que en la reunión espera tratar principalmente el tema de la asignación del agua por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para conectar el proyecto del Acueducto III a la presa Zimapán.