53 personas en Querétaro están en espera de un órgano

En el estado de Querétaro existen 53 personas en espera de un trasplante de órgano, informó la secretaria de Salud (Seseq), Martina Pérez Rendón, quien en el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, celebrado cada 14 de octubre, llamó a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la importancia de convertirse en donador voluntario para salvar vidas.

De acuerdo con cifras de la Seseq, son 50 pacientes los que se encuentran en espera de un riñón y 3 quienes necesitan un hígado. En el caso de las córneas y la sangre no existe lista de espera, dado que el estado cuenta con bancos que permiten hacer los procedimientos de inmediato.

En 2022, Querétaro se ubicó como la primera entidad a nivel nacional en realización de trasplantes, dado que el Hospital General 1 del IMSS y el Hospital General de Querétaro se colocaron como los dos hospitales con más procedimientos, según el Centro Nacional de Trasplantes.

No obstante, la secretaria reconoció que la entidad tiene deficiencias en cuanto a la cultura de la donación, por lo cual llamó a los queretanos a sumarse como donadores, pues sus órganos pueden salvar o mejorar la calidad de vida de hasta ocho personas.

“Mientras más seamos los que nos unamos a esto, pensar que trascendemos, que podemos brindar la oportunidad de vida a otra gente de un órgano que ya no nos va a servir, porque ya no vamos a estar aquí, ya no lo vamos a necesitar, a otra gente puede ayudarle a sobrevivir, a llevar una buena calidad de vida. Si hablamos de una mamá, que esté al pendiente de sus hijos, de que siga desarrollándose en su ámbito profesional; si hablamos de un papá, también que pueda seguir al pendiente de casa; si hablamos de un niño en crecimiento, que le demos esa oportunidad de crecer”, dijo.

Pérez Rendón explicó que, de acuerdo con la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células Humanas del Estado de Querétaro, una persona puede donar sus órganos solo con el consentimiento de su familia. Por ello, pidió que quienes deseen donar sus órganos convenzan a sus familiares de permitirlo, para que cuando ocurra un desenlace fatal, la familia decida donar.

“Hemos trabajado mucho en el tema de la donación, es un área de oportunidad, creo que tenemos que avanzar en esta cultura de donación, que de manera voluntaria manifestemos a nuestra familia que lo queremos el día que ya no estemos, donar nuestros órganos. Esto es bien importante, hasta el momento como está la legislación, quien autoriza en último momento la donación es la familia. Entonces, si uno está convencido de querer ser donador de órganos, lo tienes que platicar con tu familia”, expuso.

De acuerdo con el Seseq, en el último año se realizaron 167 donaciones multiorgánicas, las cuales beneficiaron a 379 personas. Esto supuso un incremento del 34% en comparación con el periodo anterior. También en el número de trasplantes se registró un aumento, esta vez del 18%, al realizarse en total 99 operaciones, de las cuales 50 fueron de riñón y 49 de córneas.

En cuanto a la donación de sangre, se sumaron 17 mil 610 unidades, y sobre donación de plaquetas, se realizaron 599 aféresis plaquetarias para igual número de unidades, lo que significó un aumento del 2%. Además, con respecto a la leche materna se donaron 527 litros, lo que representó un incremento de 36% en beneficio de 630 infantes.