Secretario de Morena Querétaro, Alex Pérez, no descarta buscar la capital de Querétaro

Ante el arranque del próximo proceso electoral, el 20 de octubre, en el estado, el secretario general de Morena, Israel Pérez Ibarra, confirmó que tiene interés de participar en el proceso interno para buscar la candidatura por la presidencia municipal de Querétaro.

Sin embargo, precisó que ya son varios los perfiles, dentro de su partido, que han manifestado tener esta aspiración, por lo que, si así lo pide la militancia, se esperará a que se emita la convocatoria correspondiente para participar, no obstante, dijo que no será factor de división, ya que se trata de elegir los mejores perfiles y no equivocarse en la selección de candidaturas.

“Nosotros vamos a esperar los tiempos, vamos a someternos al proceso interno, una vez que se determine la convocatoria. Lo que sí te puedo decir es que tu servidor no será un factor de división, vamos a ser muy respetuosos de los resultados que se den y nos vamos a mantener siempre en la trinchera y en el lado correcto que es la Cuarta Transformación”, compartió.

Remarcó que, en los recorridos ciudadanos, la militancia y simpatizantes han pedido una candidatura a la capital que represente la esencia del partido, con línea ideológica congruente y que “no se doblegue” ante las prácticas de los partidos tradicionales, y que representen una nueva forma de gobierno.

Ante la posible candidatura del diputado Felipe Fernando Macías Olvera por parte de Acción Nacional, remarcó que en Morena presentará gente congruente y consecuente con el proyecto que encabeza el presidente de la república, y con ello dignificar el quehacer político, y que con el hartazgo social destacó que en la capital se observan condiciones para la alternancia.

“Nosotros en Morena tenemos compañeros preparados, académicos, y que históricamente han estado construyendo y trabajando el proyecto alternativo de nación, y la capital está preparada para la alternancia política, y ya hay compañeras y compañeros que han venido levantando la mano y seguramente en las próximas semanas habrá más perfiles que levanten la mano”, apuntó al señalar que lo más importante es el proyecto antes que la persona que encabece la candidatura.

Así mismo, destacó que antes del 15 de diciembre ya se tendrán definidas las candidaturas para los 18 municipios, así como para los distritos locales, por lo que será durante el mes de noviembre cuando se determine el proceso de selección para elegir a los perfiles que representarán al movimiento de la Cuarta Transformación en Querétaro.

Enfatizó que una vez que se concrete la alianza con el Partido Verde y Partido del Trabajo, así como la posibilidad de ir en unidad por los 6 distritos federales y el senado, se comenzará con los procesos para los cargos locales.