Martín Vivanco se baja de la contienda por rectoría de la UAQ

Martín Vivanco, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) declinó su candidatura la rectoría de la casa de estudios, luego de que fuera acusado de recibir respaldo por parte del gobierno estatal.

Fue el viernes pasado cuando la rectora Teresa García Gasca señaló a Carlos Olguín González, integrante de la Comisión Electoral, de ser un infiltrado de la Secretaría de Desarrollo Social e impulsar la candidatura de Vivanco en el proceso interno.

Ante los señalamientos, Martín Vivanco decidió bajarse de la contienda, dijo, para no afectar su credibilidad y la de la institución.

“Por congruencia, y como ustedes me conocen que siempre he sido yo muy ético y muy profesional, he decidido que un rector o candidato a rector por ningún motivo puede tener una mancha, y por tal motivo en este momento, delante de la comunidad que es la que me respalda y a la que yo me debo con todos ustedes voy a pedir separarme del cargo de candidato de rector”, expuso.

No obstante, rechazó las acusaciones en su contra, y reprochó que las denuncias se hayan hecho mediante redes sociales y no de manera oficial. En ese sentido, advirtió que presentará pruebas para deslindarse de los rumores, los cuales calificó como injustos y bajos.

“Se me acusó infundadamente y lo peor es que fue por redes sociales, no se fue a una instancia como debe de ser, fue un golpe bajo, una bajeza que le hicieron a un servidor. Voy a presentar las pruebas necesarias para poder limpiar mi imagen, no nada más mi imagen, la imagen de la universidad”, sostuvo.

Con la renuncia de Vivanco Lira a su candidatura, quedarán en la contienda por la rectoría Marcela Ávila-Eggleton, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Manuel Toledano, de la Facultad de Ingeniería; Silvia Amaya, de la Facultad de Química y Guadalupe Lelo de Larrea de la Facultad de Medicina.