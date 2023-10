Reconoce el Coneval prácticas de Querétaro

El Estado de Querétaro recibió un reconocimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) por sus Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación Edición 2023, las cuales fueron implementadas en el Sistema de Programas Sociales del Estado de Querétaro (SIPROS).

El reconocimiento fue entregado en la Ciudad de México el pasado 28 de octubre en un evento encabezado por el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció el reconocimiento y destacó que el SIPROS es una plataforma que visualiza los programas sociales y permite construir un padrón único de beneficiarios a nivel estatal.

“SIPROS es una red de apoyo que brinda a las familias queretanas las herramientas y los recursos que necesitan para salir de la pobreza nuestra Visión Es brindar soluciones perdurables que resistan la prueba del tiempo que trasciendan a las administraciones, nuestra búsqueda es apostar siempre por la excelencia” expresó Kuri González.

El secretario ejecutivo del Coneval José Nabor Cruz Marcelo, felicitó el esfuerzo realizado por las autoridades estatales de Querétaro para desarrollar SIPROS.

“Esto sin lugar a dudas podrá no solamente fortalecer las intervenciones de políticas sociales, sino que también esa complementariedad con los gobiernos municipales podrá destacar en cuanto a ver que no hay repetición de intervenciones, sino más bien una complementariedad para que se pueda ir reduciendo no solamente los niveles de brechas sociales, sino a los niveles de pobreza multidimensional”, detalló.