Nuevas unidades Qrobús registran 11 accidentes

A un mes de haber entrado en operación, las nuevas unidades del sistema Qrobús ya registran 11 accidentes. Así lo informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (Ameq), Gerardo Cuanalo, quien aclaró que no han sido incidentes de consideración.

El funcionario explicó que los percances han sido menores, por lo cual no ha sido necesario sacar unidades de circulación. No obstante, reconoció que algunos autobuses han sido dañados a tal grado de haber requerido la activación del seguro, aunque no detalló la cifra.

“Algunos sí (han requerido activar el seguro), otros no, algunos nada más han sido tallones, cosas de esta naturaleza, pero son 11 los que hemos tenido. Básicamente, son temas menores por fortuna, no ha habido temas mayores en los propios siniestros, no hemos tenido prácticamente ningún problema en ese sentido”, dijo.

En otro asunto, Cuanalo Santos descartó que existan agresiones por parte de conductores hacia operadoras. Luego de que la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, señalara que algunas operadoras aseguraron haber sido víctimas de hostilidad por parte de conductores, el director aclaró que su dependencia no ha recibido quejas formales sobre violencia entre trabajadores.

No obstante, reconoció que existe presión por parte de los conductores, lo que calificó de “normal”, dado que el gremio siempre había sido acaparado por hombres. En ese sentido, ratificó su confianza hacia el trabajo de las operadoras, y destacó que recientemente se incorporaron 30 al sistema de transporte, por lo cual invitó a más mujeres a sumarse a las filas de la Ameq.

“Creo que es normal que este cambio naturalmente pueda generar algún tipo de controversia, no ha pasado a mayores, es la realidad, nosotros seguimos en pie de fortalecer a las propias conductoras, lo están haciendo muy bien, estamos muy contentos y orgullosos con el trabajo que están haciendo, y yo estoy seguro que esto es parte del proceso”, explicó.

Agregó que con respecto al transporte a la Feria Internacional Ganadera —que se realizará del 23 de noviembre al 12 de diciembre—, el pasaje tendrá un costo de 17 pesos. Puntualizó que se utilizarán únicamente nuevas unidades, por lo cual el pago será exclusivo con tarjeta.