Se retrasa avión con víveres a Acapulco

El avión con víveres que el gobierno de Querétaro prometió enviar a la zona afectada de Acapulco, Guerrero, no partió este domingo como se tenía previsto debido a que no han concluido los trabajos de embalaje y carga, aunque se espera que salga a principios de esta semana. Así lo informó el Sistema Estatal DIF.

Fue el pasado martes cuando el titular de la dependencia, Óscar Gómez Niembro, anunció que el gobierno estatal consiguió el préstamo gratuito de un avión con capacidad de 50 toneladas para enviar en una sola carga todos los insumos acumulados en la entidad, tanto en los tres centros de acopio del DIF como en los distintos centros de acopio públicos y privados, para apoyar a los damnificados por el paso del huracán Otis.

El director señaló en su momento que la idea era recolectar la mayor cantidad de víveres posibles hasta el viernes, para que el vuelo fuera enviado este domingo desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para finalmente llegar al Aeropuerto Internacional de Acapulco.

Sin embargo, el DIF Estatal indicó que el vuelo no saldrá en la fecha programada debido a que no han concluido los trabajos de logística. Una vez que estos terminen, el avión partirá rumbo a la Ciudad de México, tentativamente este lunes o martes. “Aún no sale, es posible que sea mañana o el martes, ya que están en la logística de embalaje y carga”, informaron representantes de la dependencia.

A corte del pasado jueves, el gobierno estatal acumulaba 25 toneladas de insumos, es decir, la mitad de la meta propuesta. Los víveres donados después del viernes no alcanzarán a entrar en el vuelo, aunque el DIF se comprometió a entregarlos vía terrestre.

Cabe señalar que el 27 de octubre, el Sistema Estatal DIF entregó un primer cargamento de 9 toneladas de víveres a los afectados por el desastre natural. Hasta este sábado, la coordinación Nacional de Protección Civil contabilizaba 47 personas fallecidas y 56 desaparecidas por el huracán categoría 5 que tocó las costas de Guerrero durante la noche del 24 de octubre.