Municipio registra 492 casos de maltrato animal

En lo que va del año, el municipio de Querétaro ha recibido 492 denuncias por maltrato animal, de las cuales el 95% corresponden a omisión de cuidados, además de dos casos de crueldad animal remitidos ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, informó el director de Protección, Cuidado y Control Animal, Enrique Guerrero.

El funcionario detalló que los casos de omisión más reiterativos han sido de perros en malas condiciones, sin alimento, amarrados en las azoteas o abandonados en los patios traseros de las casas. El 5% restante corresponden a situaciones de maltrato grave o crueldad, entre los que se incluyen los dos casos mencionados, de los cuales hasta ahora no ha habido resolución por parte del órgano judicial de la entidad, señaló.

“La mayoría son por omisión de cuidados, personas que las tienen en malas condiciones, reportes de los vecinos hacia esas personas porque no tienen los cuidados adecuados, necesarios, no tienen sombra, no tienen alimento, los tienen en malas condiciones, los tienen en los patios traseros, en las azoteas, estas son la mayoría de las causas a las que acudimos a atender”, dijo.

Recuerdo que desde el pasado 30 de octubre entró en vigor el nuevo reglamento de Protección, Cuidado y Control Animal, el cual establece sanciones más severas a quienes omitan cuidados a sus mascotas o les indujan maltratos. No obstante, detalló que por ahora no se han aplicado sanciones con la nueva reglamentación.

“Todavía no inauguramos nuestro reglamento, estamos ya fuertemente preparándonos para acudir a cualquier situación y esperemos dar a final de este mes los primeros resultados de este reglamento, con esta nueva normatividad y dar a conocer todas las sanciones de este mes de noviembre”, mencionó.

Apuntó que las omisiones de cuidados se sancionan con multas económicas desde los mil 500 hasta los 50 mil pesos, el maltrato animal grave desde los 3 mil hasta los 103 mil pesos y la crueldad animal desde los 5 mil hasta los 200 mil pesos, además de ameritar remisión a la Fiscalía.