Justifica PAN Querétaro espectaculares de Felifer

Los espectaculares con la imagen del diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera, no son publicidad del legislador ni del partido, defendió Claudio Sinecio, secretario general del PAN en Querétaro, quien argumentó que se trata de propaganda de medios de comunicación.

Esto luego de ser cuestionado sobre la postura que se tendría respecto a este tipo de publicidad emanada de uno de los perfiles, que se ha comentado como posible para la candidatura de la presidencia municipal de Querétaro para 2024.

Reconoció que, como partido, han presentado denuncias por la pinta de bardas y colocación de espectaculares al considerar que se vulneraba la normatividad electoral, como se argumentó en meses pasados en casos como los morenistas Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, descartó que en este caso exista incongruencia.

“Lo que hemos denunciado es toda aquella propaganda que no se ajusta a la ley. Sin embargo, quiero subrayar que esto no se trata de propaganda del partido, ni de propaganda del legislador en particular. Es propaganda que están haciendo medios de comunicación en su ejercicio libre de mercado”, justificó.

Aunque este tipo de publicidad contiene leyendas como: “¡Es Felifer! El gallo del PAN para la capital”, indicó que se le pueden hacer llamados al legislador, pero no así al medio de comunicación que está realizando estas publicaciones, no obstante, emitió un llamado a la militancia en lo general al respecto irrestricto de la ley.

“Nosotros criticamos la publicidad que no estaba ligada a nada particular, ni a ningún medio de comunicación. Todas las innumerables bardas y espectaculares, que eran promovidos de manera directa a una persona, y que dijo el partido que fueron ciudadanos espontáneos que subieron esta publicación”, dijo.

Morena es responsable de apagones

En otros temas, llamó a la ciudadanía a continuar votando por Morena, si se desea continuar con interrupciones de energía eléctrica, ya que dijo, es la administración actual, la que menor inversión ha destinado para generación de infraestructura y en proyectos para la generación de energías limpias, en los últimos 5 sexenios.

“Hay que decirlo también así, en Querétaro, si quieren más apagones, si quieren que continuemos con estos apagones, sigan y voten por Morena, sí eso es lo que quieren”, alertó.

Por lo cual, junto con el vocero estatal, Antonio Zapata Guerrero, adelantó que se buscaría que, desde el Congreso de la Unión, se emita un pronunciamiento para cambiar el sentido de la política energética en el país.