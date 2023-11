Registra ANPEC 5% en incidencia de robos con violencia en comercios en Querétaro

De los incidentes de robo que enfrentan los pequeños comercios en Querétaro, principalmente en la zona metropolitana, en un 5% refiere a su modalidad de violencia o extorsión, detalló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

No obstante, resaltó que la principal problemática de este sector es el robo hormiga y asaltos de pandilla, es decir, aquella sustracción de mercancía sin pago alguno, pero sin llegar a niveles de violencia, cuya incidencia sería superior al 30%, principalmente en fines de semana o eventos de coyuntura que crece la dinámica social.

“No hay violencia, en cuanto a que no es común ese tipo de asaltos con armas punzocortantes o de fuego, y de la extorsión no podemos decir que esté tan presente pero tampoco que esté fuera del mapa de las pandillas”, destacó al aclarar que aún no se está en foco amarillo, pero que al tener colindancia con entidades como Guanajuato y seguir siendo un atractivo en materia de desarrollo económico también se debe cuidar y prevenir a situaciones de alarma.

Agregó que, aunque no se cuentan con cifras o registros estadísticos, debido a que no se ha consolidado la cultura de la denuncia, persiste el temor a que las consecuencias de la denuncia sean mayores, por lo que es otro reto en el que se debe trabajar.

“Además, hay una fundada o infundada noción de parte de la ciudadanía, de que muchas veces has más prietitos en el arroz de lo que uno supone, y resulta que las autoridades del orden terminan en colusión o coludidas con las bardas del desorden, por eso las estadísticas de estos hechos son inexactas”, acotó.

Por ello, destacó que como asociación se está trabajando en acciones de conectividad, para que la tecnología sea una herramienta que permita disuadir los hechos delictivos, además de la comunicación directa y constante con la autoridad.

La asociación tiene más de 12 años de trabajo en el país, y en Querétaro se estima un promedio de 15 mil comerciantes afiliados, de un total de un millón 200 mil puntos de venta que representan al pequeño comercio.