Prohíbe El Marqués carreras de caballos y peleas de gallos

Clausura. El lugar está cerrado y no habrá más permisos. (Cortesía)

El gobierno municipal de El Marqués prohibió las carreras de caballos y las peleas de gallos, dado que por tiempo indefinido dejará de otorgar permisos para dichos eventos, confirmó el alcalde de la demarcación, Enrique Vega Carriles.

Luego de que pasado 22 de octubre fueran asesinadas 5 personas y 5 más resultaron heridas durante una carrera de caballos con apuestas clandestinas en el Carril El Alacrán, el edil señaló que el establecimiento fue clausurado y enfatizó que, aunque se trataban de espectáculos acostumbrados por la ciudadanía, habrá cero tolerancia para llevarlos a cabo en todo el municipio.

“Se cerró, ya no va a haber permisos para ninguno porque vamos a tener cero tolerancia, hay una distracción, hay cosas que son de usos y costumbres, de que el pueblo siempre lo ha hecho y se les permite de vez en cuando, pero ante esta situación, es como cuando ocurrió lo del estadio (Corregidora el 5 de marzo de 2022), nunca sabíamos que iba a pasar de repente algo tan grave, y esta vez sucedió. Entonces, cero tolerancia, lo siento mucho, pero no hay permisos”, dijo.

Vega Carriles afirmó tras el multihomicidio, se reunió con el gobernador Mauricio Kuri González, con quien acordó trabajar en conjunto para detectar este tipo de eventos. Señaló que la Dirección de Inspección intensificará los operativos de vigilancia, y llamó a la ciudadanía a denunciar mediante la línea de emergencia.

Apuntó que el Carril El Alacrán se mantuvo operando durante al menos 12 años sin licencia de funcionamiento ni permiso para venta de alcohol, debido a que se trataba de un terreno ejidal. No obstante, reconoció que se le otorgaban licencias cuando organizaba peleas de gallos o carreras de caballos.

“Este giro, estas carreras de caballos, este carril tiene muchos años funcionando, ya de mucho tiempo, y ahí estaba trabajando sin licencia de alcohol, únicamente tiene que poner sus ambulancias, su vigilancia, su cuerpo de seguridad, etcétera, pero llega un momento en que son giros peligrosos. Llevaba por lo menos unos 12 o 15 años trabajando, no tenía licencia porque no hay uso de suelo ahí, es todavía ejidal, pero es como las peleas de gallos, se pide permiso y tiene que cumplir con ciertos requisitos (…), pero no se les da una licencia definitiva”, sostuvo.

Tras lo ocurrido en la comunidad de Santa María Begoña, la Fiscalía General del Estado realizó 12 cateos en Querétaro y Pedro Escobedo, sin que a la fecha se hayan confirmado detenidos.