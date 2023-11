En Querétaro, Congreso Local no tiene sobre la mesa reglamentar la revocación de mandato, se considera no necesaria

En Querétaro, legisladores locales no tienen considerada alguna reforma para reglamentar o posibilitar la revocación de mandato para la figura del gobernador o presidentes municipales, informó la diputada Selene Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales en la LX Legislatura local.

Consideró que esta figura no es necesaria, toda vez que la ciudadanía tiene conocimiento del tiempo por el que son elegidos los gobernantes, y la posibilidad de evaluarlos cuando buscan reelección, en el caso de legisladores y presidentes municipales.

“(¿No sería necesaria la revocación de mandato, en particular para la figura del gobernador ni presidentes municipales?) Yo no creo que sea necesario (...) Si votamos por un gobernador 6 años, pues son 6 años. (¿oportunidad para la ciudadanía?) Lo tienen desde el momento que votan, desde que hacen la elección”, expresó.

No obstante, apuntó que, aunque no hay iniciativas o planteamientos al respecto, podría ser un tema que se dialogue al interior del grupo legislativo del PAN Querétaro Independiente.

Fue el 2 de julio de 2021, cuando la LIX Legislatura local aprobó la reforma constitucional para reconocer la figura de revocación de mandato, por lo que actualmente el artículo 20 destaca que “El Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará Gobernador del Estado quien será el representante legal de esta Entidad Federativa y entrará a ejercer su cargo el día primero de octubre del año de su elección y su ejercicio durará seis años, su mandato podrá ser revocado de acuerdo a la presente Constitución y demás disposiciones legales vigentes”, no obstante no se realizaron reformas posteriores para definir las condiciones bajo las cuales se podría aplicar esta figura.

Ello luego de que el senador de Morena, Gilberto Herrera, presentó una solicitud para revocación de mandato del gobernador Mauricio Kuri, y que dijo sería para “que la población pueda evaluar su gestión al frente de Querétaro y decidir si debe continuar o no”.

Así mismo, solicitó realizar lo conducente para crear la Ley de Revocación de Mandato para que en las subsecuentes administraciones estatales puedan ser sometidas a esta consulta por parte de la ciudadanía.

Al respecto, Salazar Pérez, como representante de la zona serrana, consideró este planteamiento como un asunto político, e inclusive llamó a que desde el Senado se realicen las gestiones para lograr recursos para infraestructura y proyectos en la zona serrana, y que con la administración federal se vieron reducidos.

Ley de Participación Ciudadana también dejará fuera esta figura

Ante la actualización y reformas que se trabajan para crear una nueva Ley de Participación Ciudadana, tampoco estará incluida la figura de revocación de mandato, confirmó la diputada Graciela Juárez.

“En efecto es un mecanismo que no está reglamentado, pero no está considerado, no lo trabajamos y no ha sido propuesta de los colectivos”, dijo.

En la iniciativa, que se espera ingresar antes de que concluya el año, destacó que se agregarán nuevos mecanismos de participación, los cuales fueron planteados por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, así como colectivos y sociedad en general.