Es tiempo de abrir paso a las mujeres que conformaron el movimiento desde el principio, Celia Maya

Por primera vez en la historia de México, los tres poderes de la Unión podrían ser encabezados por mujeres, mencionó la consejera integrante del Consejo de la Judicatura Federal, Celia Maya García.

Mencionó que el Poder Judicial, es encabezado por Norma Piña y en el Poder Legislativo las mesas directivas han tenido al frente a destacadas legisladoras, y en esta ocasión las dos propuestas políticas más fuertes que están en el radar para contender por la presidencia de México, también tienen mujeres al frente.

Celia Maya celebró la apertura para dar espacios a las mujeres y respaldó la aplicación de medidas afirmativas por parte del Instituto Nacional Electoral para impulsar el desarrollo de las mujeres en la política del país y su llegada a puestos de elección popular.

Respecto a la designación de perfiles en el estado de Querétaro, del cual es originaria, dijo que es importante que la fórmula al Senado sea encabezada por una mujer, ya que en la anterior elección federal en esta fue al frente un hombre.

“Ahora a ellos les toca secundar la fórmula y trabajar con intensidad para que Morena gane por primera vez dos posiciones”, dijo.

Una de las condiciones que el partido Morena debe priorizar, dijo, es la designación de personas que concuerden con el movimiento y hayan venido trabajado a favor del mismo, algunos se sumaron en la ola del 18, y no han vuelto a hacer nada, otros incluso, trabajaron en contra en el 21 porque no salieron en la encuesta, dijo, y otros vienen desde antes del 18 y de estos algunos han estado trabajando intensamente después de que en las elecciones de 21 se alcanzó el 25% de votación y se dieron cuenta de que con trabajo podían conseguir en el 24 lo que iniciaron en el 21, y algunos pocos desde antes.

Mencionó, también, que al ser Morena un movimiento que toma cada vez más fuerza, son muchos los que pretenden inscribirse para obtener una candidatura, aprovechando el status electoral actual de Morena. “No sería correcto, porque lo que se tiene que valorar es el trabajo que se ha dado de verdad, porque es común escuchar que todos han trabajado, pero no es así; y hay que considerar a todos los que trabajaron en contra en el 21; además no hay que perder de vista que en el 18 lo que pesó fue la ola López Obrador, y el hecho que siempre haya una mayor participación en la elección presidencial, por ello también se explica que hoy tantos quieran contender por Morena, incluso algunos que no son morenistas, y particularmente los que vienen de otras fuerzas políticas, así como los oportunistas que se cuelgan, pero no tienen trabajo en Morena”.

Cuando se le mencionaron a la consejera Celia Maya, algunos perfiles, entre ellos a la diputada local Andrea Tovar, dijo que la conoce, que es una persona preparada, que sí sabe lo que es cabalgar en la política de oposición, ya que ha venido acompañando al movimiento obradorista desde antes de que naciera Morena, como partido.

La legisladora Andrea Tovar fue una figura de oposición destacada durante la aprobación de la Ley de Aguas en Querétaro, que de acuerdo a diversas voces abrió la puerta a la privatización del líquido. Tovar Saavedra impulsó una acción de inconstitucionalidad desde el Congreso local, sin embargo, esta no prosperó debido a que los legisladores del PRI no acompañaron la propuesta.

Reconoció que existen otros perfiles de Morena en la entidad, como la secretaria del Bienestar, Rocío Peniche, pero dijo que tiene pendiente por aclarar el supuesto condicionamiento de programas sociales a cambio de participar en marchas, como fue denunciado en días anteriores por pobladores. Tema que incluso llegó al presidente López Obrador, quien dijo que no se permitirán este tipo de prácticas.

Entre los perfiles más visibles de la oposición mencionó a Guadalupe Murguía, actual secretaria de Gobierno, quien ya estuvo en el Senado y a Abigail Arredondo, actual presidenta del PRI en la entidad, con quien compitió por la gubernatura de Querétaro en 2021, y quien dijo cuenta con carisma. Pero aseguró que con trabajo conjunto entre la militancia de Morena, pueden obtenerse ambas posiciones.