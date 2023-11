Fórmula al Senado no está definida, señala Santiago Nieto; se dice confiado de llegar a la Cámara Alta

Aunque ya se formalizó la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, entre Morena, PT y PVEM, aún no está definida la fórmula al Senado, aclaró Santiago Nieto Castillo, ante rumores de que esta posición podría ser encabezada por el dirigente estatal del Verde.

Con este convenio, dijo que se cumple con la ley para acordar la distribución del siglado, pero que esto no significa que estén establecidas las candidaturas, ya que hay dos variables que darán esta definición, las encuestas y el género.

“Por tanto, no hay nada definido aún, y nosotros estamos seguros de que ganaremos la encuesta y, por tanto, seremos postulados por la coalición. Insisto, es un siglado nada más, pero no significa nada hasta que no tengamos los resultados de la encuesta”, puntualizó. Esto a pesar de que se informó que el PVEM encabezaría la coalición al Senado en primera fórmula en entidades como Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán, mientras que, en Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas, le correspondería al PT.

Dijo desconocer el motivo de otras personas aspirantes para asegurar que ya existe una definición, sin embargo, reiteró que desde su posición no atacará a nadie del movimiento, ya que sería un error.

En tanto, subrayó que el objetivo será la unidad para ir por Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, Cadereyta, el Senado y la presidencia de la república, y en lo futuro “sacar a Acción Nacional del Palacio de la Corregidora”.

A pregunta expresa sobre si esta aspiración, no distrae de las actividades como encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, enfatizó que ha sido un tema de diálogo con el gobernador Julio Menchaca, ya que no existe una obligación de separación del cargo, lo cual sería obligado en caso de asumir alguna candidatura.

Alistan blindaje electoral contra Acción Nacional

En cuanto al panorama que se advierte rumbo a la jornada electoral en el estado, adelantó que ya se alista un blindaje electoral para evitar que el Partido Acción Nacional utilice los programas sociales para condicionar el voto.

“Vamos a hacer un programa de blindaje electoral fuerte para evitar que los programas del gobierno del estado y los municipios se utilicen para condicionar el voto. Vamos a estar vigilantes de que el PAN no quiera comprar la elección y condicionar programas sociales, y que, como suelen hacerlo, violen la ley”, advirtió.

Esto ante comentarios de representantes del blanquiazul, que aseguran que serán vigilantes de esta situación a nivel federal, ante lo cual recordó que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, impulsó una reforma constitucional para establecer como delito con prisión preventiva oficiosa el uso de programas sociales.