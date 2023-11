Abogada de Athos y Tango denuncia omisiones de la FGE; alista queja ante la DDHQ y órgano interno

Por omisiones de la Fiscalía General del Estado, al retirarle medidas de protección y haber “archivado” una denuncia por violencia de género, discriminación y amenazas, se presentará una denuncia ante el Órgano Interno de control y una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

La abogada por los derechos de los animales, Mónica Huerta, narró que a partir de una denuncia de crueldad animal por el asesinato de “Negrito”, que se ingresó al órgano y en la que se presume sea responsable una persona de origen alemán, el señalado como responsable emprendió una serie de agresiones y amenazas.

Sostuvo que ha recibido mensajes en donde se ejerce violencia de género, pero también imágenes en donde se muestran armas de fuego, por lo que teme por su integridad y que, ante la inactividad de la fiscalía, la hizo responsable de cualquier cosa que pudiera sucederle.

“Al archivar mi denuncia, me dejan en estado de vulnerabilidad, en el cual haría responsable a la Fiscalía por negligente y no actuar de manera oportuna en el caso de que algo me suceda. Y así por la protección a todos quienes estamos involucrados con esta persona y que sigue cometiendo delitos y vulnerando a la ciudadanía”.

La litigante, conocida por haber logrado la sentencia por la muerte de Athos y Tango, agregó que esta violencia también se ha ejercido con la persona denunciante del caso y activistas que han exigido justicia, ya que el caso no ha logrado avanzar.

“Estaré presentando una queja ante derechos humanos y también una queja ante la contraloría, el órgano interno de la fiscalía, para saber qué está pasando con los funcionarios, y si hay un tema de corrupción. Habría que sujetarlo a una investigación y si el organismo de derechos humanos no me protege, llevaría el tema a la Comisión Nacional”, sentenció.

Cuestionó los motivos por los cuales la Fiscalía ha estado cerrando las carpetas de investigación, ya que fueron al menos 5 y por diferentes motivos las que se abrieron, y que dijo “pareciera que se trata de una persona con inmunidad” por parte de la autoridad y se le permite cometer más delitos, inclusive de despojo y robo.

Por ello, precisó que también se buscará informar a la Embajada Alemana, para revisar su estatus migratorio, ya que inclusive se ha detectado que conduce con licencia falsa, y, en su caso, poder solicitar su ayuda.