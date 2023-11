En Querétaro, alianza entre PRI, PAN y PRD será parcial

En Querétaro, la alianza entre el PRI, PAN y PRD será parcial, adelantó Abigail Arredondo Ramos, dirigente estatal del tricolor, quien destacó que aún se analiza en qué municipios y distritos locales se podría ir en esta coalición.

Ahondó que para su partido no convenía una alianza total, ante el riesgo de que se diluya el voto, por lo que este es el planteamiento realizado en las mesas de diálogo con las dirigencias de los otros partidos.

“Vuelvo a poner en la mesa que aquí no se va a ir en una alianza total, va a ser una alianza parcial, y que en esta alianza parcial no nos conviene a nosotros ir en una total porque se nos va a diluir el voto más, y no estamos para que se nos diluya el voto más”, detalló.

En este sentido, dijo que se buscará garantizar las posiciones que se tienen actualmente, y partiendo que con esta alianza, se tiene que lograr una condición mejor a la que hoy se tiene, lograr nuevos distritos.

El 30 de noviembre, es la fecha límite para informar al Instituto Electoral del Estado de Querétaro cuál será el método de selección de candidaturas, y esta semana se tendrá la sesión para ello, por lo que será hasta el 19 de enero cuando se informe en qué municipios y distritos se irá en alianza.

Esto luego de concretar la distribución de las candidaturas federales, ya que solo se irá en solitario en el distrito 4, y se encabezará las candidaturas de los distritos 1 y 5, reconociendo que la marca “no es la más posicionada” al no ser un partido en el gobierno.