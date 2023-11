No es seguro que P5F quede listo este año: Sduop

Ya no está garantizado que la obra del Paseo 5 de Febrero quede terminada para este 2023. Así lo confirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, al reconocer que en la carretera a Tlacote y en los carriles laterales faltan trabajos que quedarían pendientes para el próximo año.

Pese a que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, afirmó a principios de este mes que la megaobra quedaría lista para el 31 de diciembre, el funcionario indicó que a falta de un mes para dicha fecha, el puente de Tlacote presenta un avance del 45%, mientras que los carriles laterales cerrarían el año con un progreso del 90%.

“Lo que creemos es que vamos a tener terminado durante este año la mayoría de los puentes, quizá parte de lo que es el sistema de Tlacote que desde hace más de un año he dicho que es la parte del 45% de entre el monto y trabajo que tenemos, quizá ahí nos falte una parte, pero todo el sistema de 5 de Febrero, (carriles) centrales y muy probablemente el 90% de las laterales las tendríamos funcionando”, dijo.

Precisó que la parte que quedaría pendiente sería la bifurcación que va desde el paso deprimido hacia avenida de las Torres.

“Si tenemos algún retraso, si no terminamos ese día sería la parte de Tlacote, básicamente, quiero decir, la rama que va hacia avenida de las Torres o hacia avenida Tlacote, ya los pasos a desnivel están abiertos, las laterales estarían abiertas, estamos luchando para que no nos falte. Por abajo de 5 de Febrero tenemos una bifurcación hacia avenida de las Torres, esa bifurcación que va a salir antes del semáforo de prolongación Zaragoza, quizá no la tengamos terminada”, sostuvo.

Pese a ello, explicó que a más tardar el lunes próximo quedará abierta la circulación completa de los carriles centrales en dirección sur-norte, con la apertura del paso a desnivel en avenida Universidad y el paso elevado en Epigmenio González. Además, aseveró que en esa misma semana se contempla la apertura del puente elevado de avenida Zaragoza en dirección norte, el primero de los puentes de vuelta.

Indicó que los carriles confinados para el transporte público ya están terminados, aunque explicó que no se han abierto debido a que se están utilizando para colocar las trabes metálicas de los puentes elevados. Sobre las estaciones de autobuses, mencionó que las siete del sistema Qrobús en 5 de Febrero ya están listas, aunque faltan dos del sistema suburbano que estarán sobre Tlacote y la colonia Obrera.

Finalmente, adelantó que en el transcurso de diciembre quedarán listos los pasos inferiores de Epigmenio González y el puente de vuelta en el cruce de la Obrera hacia bulevar Bernardo Quintana.

“Yo siempre he comentado a los escépticos que piensan que nos vamos a tardar tres años, tienen razón, porque esta es una obra de tres años y la estamos haciendo en un año y medio con todo y sistema de drenaje”, remató.