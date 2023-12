Empresas de seguridad privada cuestionan efectividad de nueva ley estatal

Ante la próxima aprobación de la Ley de Seguridad Privada, el 14 de diciembre en el Congreso local, el presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada de Querétaro, Mario Aguilar Becerril, cuestionó su efectividad.

Luego de darse a conocer que se consideran nuevos cobros por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre capacitación, recertificación y emisión de permisos, consideró como incongruente ampliar los pagos de las empresas, ya que esto podría desincentivar su regulación.

“A mi se me hace que es totalmente incongruente cuando los empresarios estamos invirtiendo, creando fuente de trabajo y lo que tiene que hacer el gobierno es dar mayor facilidad para que los empresarios inviertan en Querétaro, porque si vamos a estar generando más impuestos y más gastos se me hace totalmente incongruente, porque lo que están generando es que la gente en lugar de apegarse a la ley y registrarse, pretenda seguir trabajando como piratas para no tener tanto gasto”, explicó.

Señaló que este tipo de cobros también incrementará el costo del servicio, que en muchas ocasiones se considera elevado para quienes lo requieren, por lo que seguirán apostando por empresas con menores costos y que pudieran operar al margen de la ley.

En la entidad, consideró que este sector genera de 5 mil a 6 mil empleos, ya que se tiene un padrón de poco más de 334 empresas, las cuales pueden registrar desde 20 hasta 200 personas trabajadoras.

Enfatizó que como unión se entregaron diversas observaciones al proyecto legislativo, con las cuales se podrían abonará a tener “la mejor seguridad privada a nivel nacional”, y que se espera sean consideradas en el dictamen final.