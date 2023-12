Detectan faltas de mantenimiento en Plaza de Toros

Recinto. No tiene eventos masivos en puerta. (Cortesía)

La Coordinación Municipal de Protección Civil detectó diversas faltas de mantenimiento y fallas estructurales en la Plaza de Toros Santa María, por lo cual ya emitió las recomendaciones correspondientes a los propietarios del inmueble para que las atiendan, informó el titular de la dependencia, Francisco Ramírez Santana.

Luego de que en redes sociales se difundiera la supuesta cancelación de la Tradicional Corrida Navideña del 25 de diciembre por falta de condiciones de seguridad al interior de la plaza, el coordinador explicó que recientemente un grupo de expertos, entre ingenieros, arquitectos y personal de Protección Civil, revisó el inmueble de 60 años de antigüedad, donde se detectaron requerimientos de mantenimiento y dictámenes específicos sobre la condición estructural.

Tras ello, la coordinación emitió una serie de recomendaciones a los administradores del lugar para que las atiendan. En ese sentido, el funcionario indicó que se encuentran a la espera de una respuesta por parte de los empresarios para que, una vez resueltas las deficiencias, se aprueben las condiciones de seguridad del recinto.

“Hubo algunas observaciones, estamos a la espera de que los particulares nos puedan hacer entrega o dar seguimiento a estas observaciones para, en su momento que estén cumplimentadas, poder validar cualquier evento o espectáculo cuando así lo requieran”, dijo.

No obstante, Ramírez Santana aclaró que actualmente no existen peticiones de autorización para llevar a cabo algún evento en la Plaza de Toros, por lo cual, por parte de su dependencia, no se ha cancelado la Corrida Navideña.

“He visto que ha circulado ahí algo de información respecto de algún evento tradicional que se lleva a cabo en este mes. Comentar que hasta este momento no hemos recibido ninguna solicitud para llevar a cabo algún evento, algún espectáculo, incluso en los últimos meses no hemos recibido ninguna solicitud para llevar a cabo algún evento”, sostuvo.

Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento por parte de los organizadores de la corrida o de la plaza con respecto a su cancelación, aunque a falta de tres semanas para la fecha tentativa, el evento no ha sido anunciado.