Premian Arlet Santiago como policía del año 2023

La oficial de la Policía Estatal, Arlet Santiago Copar, fue galardonada con el primer lugar como Policía del Año 2023, reconocimiento que fue entregado por el Gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

Arlet se hizo acreedora al premio del primer lugar que consiste en la entrega de una casa. La galardonada dijo que este reconocimiento tiene un valor especial por lo que significa, pero sobre todo por lo que otorga a la ciudadanía y se comprometió a seguir trabajando junto a sus compañeras y compañeros.

En un evento realizado en el Polideportivo de la Universidad Mondragón México, se otorgaron de manera simbólica los premios a los primeros cinco lugares.

El segundo lugar obtenido por Mario Guerrero Núñez fue premiado con un automóvil; la tercera posición fue para la oficial del Marqués Rosario Carmen Yáñez Vega, quien obtuvo una motocicleta; el cuarto lugar fue para el oficial de la Comisión Estatal del sistema penitenciario de Querétaro Sergio Olvera Navarro y el quinto lugar para la policía de San Juan del Río Yasmín Angélica García Valdez quienes también obtuvieron una motocicleta.

“Este premio al Policía del Año es el premio policía 360 grados, es un policía competente, un policía con herramientas, un policía que es buen vecino, que es buen amigo, que tiene una vocación estricta. Y el premio no lo entrega o no se da por orden de un gobernador o por orden de un presidente municipal o por un secretario, si no se da por un conjunto de personas, porque cada año se ha ido mejorando el premio al policía del año para poder hacer ese policía 360 grados”, apuntó el gobernador del estado durante la ceremonia.