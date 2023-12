Entregan estímulos económicos a personal de SCC

El gobierno estatal de Querétaro entregó apoyos económicos por 15 mil pesos a un total de 215 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como reconocimiento por sus labores en materia de seguridad.

Para dicho programa se destinaron en total 3 millones 225 mil pesos, que se repartieron entre 75 miembros de personal administrativo y 140 Policías Estatales y elementos operativos.

Durante la ceremonia de entrega celebrada en el Querétaro Centro de Congresos, el gobernador Mauricio Kuri detalló que del total de estímulos, aseveró que la seguridad es un aspecto prioritario en su administración, por lo cual consideró importante incentivar a quienes conforman las fuerzas estatales.

“Para mí lo más importante y lo que veo todos los días, lo que me preocupa y me ocupa todos los días es la parte de seguridad, aquí la policía es una sola corporación, no importa si es estatal, municipal, de investigación, la verdad lo que se hace en Querétaro no se hace en ninguna otra parte, por lo tanto, lo único que les puedo decir es gracias”, dijo.

Kuri González subrayó que en su gestión se han dedicado esfuerzos para crear infraestructura de seguridad y formar elementos policiales capacitados y responsables con la ciudadanía.

“Querétaro es Querétaro en gran parte gracias a ustedes, porque trabajan todos los días, yo soy un fan de mi policía, siempre voy a ver por ustedes, yo lo único que les pido que se sigan rifando, sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahorita”, expresó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Pérez Hernández, reconoció a los miembros de la corporación a su cargo, la cual calificó como una de las instituciones de seguridad pública a nivel nacional con mejores resultados en estándares de calidad.