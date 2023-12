Municipio arrancará mesas de trabajo con boleteras, buscan combatir la reventa

El próximo martes 19 de diciembre, el municipio de Querétaro comenzará con reuniones con empresas de ventas de boletos para espectáculos y conciertos, adelantó Juan Carlos Arreguín Baltazar, subsecretario de gobierno.

Ello al reconocer que la reventa de boletos es un problema que se ha observado en diferentes eventos, y el último caso en el que se observó fue el concierto de Luis Miguel, en el cual al menos 600 personas no lograron acceder porque sus boletos fueron revendidos.

Aclaró que no se tuvo evidencia de que la boletera hubiese generado esas acciones, sin embargo, se presume que al momento de compartir el documento digital o el código de barras por redes sociales se genera esta acción.

“El próximo martes están convocadas las boleteras y algunos empresarios a una reunión de trabajo para buscar cómo blindar este tipo de acciones. Los vamos a motivar a que generen un padrón muy genuino y vigoroso”, y poder tomar acciones al respecto.

Reconoció que no se tienen estadísticas al respecto, ya que se trata de casos fuera de la norma, pero llamó a la población a comprender que hay riesgos cuando no se compran los boletos por la vía oficial de la boletera, que mediante fianzas garantiza el servicio, y lo cual no se puede realizar con quienes venden a través de redes sociales.