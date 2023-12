Reactivan operativos de inspección contra venta ilegal de alcohol

Por el incremento en el consumo de alcohol derivado de las fiestas decembrinas, el municipio de Querétaro reactivará los operativos de inspección en comercios para detectar la venta irregular de bebidas embriagantes, informó el secretario de Gobierno, Martín Arango.

De acuerdo con el funcionario, dichas inspecciones formaban parte del programa “Te Qro Vivo”, implementado en diciembre del año pasado con el objetivo de concientizar a la población sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas. No obstante, por razones que dijo desconocer, se suspendieron las revisiones a establecimientos desde hace dos meses, por lo cual se decidió reactivarlas a partir del próximo fin de semana.

“La idea aquí es que, con la buena relación que hay con el estado de Querétaro, es que se vuelva a implementar de manera inmediata y desde este año. Entiendo, con la información que dispongo, que cesaron en las últimas semanas estos operativos, sin embargo, la idea es activarlos de manera inmediata, por supuesto, con la colaboración de distintas autoridades en materia de protección civil, seguridad y en lo que le compete al gobierno del estado”, dijo.

Pese a la suspensión, destacó que desde el arranque del programa se realizaron 80 operativos de inspección, mediante los cuales se suspendieron 27 establecimientos por tener irregularidades en materia de seguridad y protección civil.

“Había anomalías que podían poner en riesgo la vida de los jóvenes, me parece que no podemos menoscabar ningún esfuerzo en materia de seguridad para los ciudadanos, por ello me parece que es sumamente importante”, sostuvo.

Por otra parte, señaló que a lo largo del programa se han entregado 5 mil 950 pulseras de conductores designados, se han realizado 842 servicios de taxi seguro y se han llevado a cabo 5 activaciones en escuelas, donde se impartieron pláticas con el exfutbolista César Andrade, víctima de un accidente automovilístico por consumo de alcohol; en dichas charlas se impactaron a más de 2 mil 500 jóvenes.