Armando Rivera no ha tenido presencia en Acción Nacional: Guadalupe Murguía

Luego de haberse dado a conocer el presunto registro del exalcalde panista Armando Rivera en el proceso interno de Morena por la candidatura de la capital, Guadalupe Murguía, precandidata al Senado, reconoció que en las últimas fechas, el panista no ha tenido mayor participación en el partido.

Esto al hablar de las actividades que se han realizado al interior del partido para generar unidad y conformar una campaña que integre diversas propuestas.

Sin embargo, y aunque el panista no ha tenido participación en estas actividades partidistas, indicó que solo es un trascendido, ya que no se tiene conocimiento que tenga intención de sumarse a otro partido político.

“No conozco que tenga esa intención (...) (¿Conoce algo de su trabajo?) No he sabido y creo que Armando últimamente no ha tenido una mayor presencia en el partido, pero no conozco más”, refirió.

Descartó que para este proceso haya perfiles que renuncien a su militancia panistas, por lo que parte de las acciones del partido, rumbo al 2024, es integrar a todos los perfiles y que se sientan parte del proyecto de Acción Nacional.

En este mismo tema, al interior del Comité Directivo Estatal del partido se detalló que no se tiene algún documento en el que Rivera Castillejos haya renunciado al partido.

Así mismo, en la última actualización del padrón de militantes de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral mantiene vigente su militancia, con fecha de inscripción del mes de abril de 1999.