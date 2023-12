En el año van 25 reportes de empresas de seguridad privada “piratas”

Durante el año, se han reportado 25 empresas de seguridad privada que se pudieran considerar como “piratas”, detalló Mario Aguilar Becerril, presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada de Querétaro.

Refirió que este número de reportes no son la realidad de todas las empresas que estarían en este supuesto, ya que al igual que crece el estado crece la demanda y con ello el surgimiento de empresas que podrían operar fuera de las normas vigentes.

Una vez que como gremio se identifica la posibilidad de que alguna empresa opere sin los permisos, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana la encargada de hacer las visitas para verificar su funcionamiento, y en su caso, invitar a regularizarse o aplicar las multas y sanciones correspondientes.

“En lo que va del año reportamos 25, siguen siendo la oferta de las empresas de seguridad privada (...) Pero hay esas personas, pseudo empresarios, que dan muy barato, no pagan impuestos, no tienen personal capacitado y no tienen permiso”.

En fraccionamientos, dijo que es donde se refugian estás empresas, ya que no se les piden facturas ni cumplimiento de normas establecidas, además de que su personal tampoco cumple con los exámenes y pruebas de la secretaría estatal.

Por ello, apeló a que las personas que requieran de este servicio acudan a la secretaría o se acerquen a la unión para tener un listado de quienes tienen permiso vigente, para tener certeza de la contratación.

Así mismo, recordó que como empresas entregaron una serie de observaciones a la ley de Seguridad Privada que ya analiza el Congreso local, esto con el objetivo de que se mejore este servicio.

Parte de los puntos que se espera estén considerados son las sanciones para quienes contraten a empresas que no cuenten con permisos vigentes, por lo que se espera que el Legislativo local retome las actividades sobre esta legislación a inicios de 2024.