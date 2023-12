Piden no regalar mascotas por fechas decembrinas

El director de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro, Enrique Guerrero, exhortó a la ciudadana a evitar regalar mascotas durante esta época decembrina, al considerar que puede propiciar el maltrato animal.

El funcionario local remarcó que perros, gatos y otras especies son seres que necesitan alimentación, servicios médicos y cuidados. En ese sentido, enfatizó que no deben ser regalados como si se trataran de objetos, pues se corre el riesgo de que sean abandonados si el dueño no tiene el tiempo, los recursos económicos o la responsabilidad para hacerse cargo.

“Quisiera hacer este exhorto a toda la ciudadanía que en estas fiestas no regalemos mascotas, que hagamos esa conciencia de que las mascotas no son objetos, no son juguetes, son una gran responsabilidad, son seres vivos, seres sintientes, necesitan el mismo tiempo o más que un ser humano, necesita muchos cuidados, veterinarios, alimentación, muchos paseos, necesitamos que la gente haga conciencia de todo lo que implica la responsabilidad que implica tener una mascota”, dijo.

Recomendó que, en caso de aún así se decida regalar una mascota, se platique primero con la familia para que todos los integrantes estén de acuerdo con la adopción; también, asegurarse que ningún familiar tenga alergias, y considerar el tamaño de la vivienda para que la mascota pueda desarrollarse hasta su vida adulta. Además, llamó a que se adopten mascotas saludables, con su cuadro de vacunación completo y revisadas por un veterinario.

“Que sepan y estén conscientes que la vida de una mascota puede llegar hasta los 15 años y será un compromiso por todo ese tiempo. Que también sepan que económicamente es un gasto, entre estética, alimento, vacunas, paseos y todo lo que requieran pueden llegar hasta los 3 mil pesos mensuales”, remarcó.