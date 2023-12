Seguridad, salud, educación y campo, prioridades a atender en México: Xóchitl

Xóchitl Gálvez, precandidata de la alianza “Fuerza y Corazón por México” a la presidencia de la República, planteó que la seguridad, la salud, la educación y los apoyos al campo son las prioridades a atender en el país. Lo anterior, como parte de su primera visita a Querétaro como precandidata.

Desde el Ecocentro Expositor, donde se reunió con ganaderos y simpatizantes panistas, la senadora con licencia reprochó que las vacunas contra Covid-19 se pusieron a la venta en farmacias, pues sostuvo que el gobierno federal tiene la responsabilidad de abastecer el biológico de forma gratuita. En ese sentido, planteó que de llegar a la presidencia, restituirá el Seguro Popular que se implementó desde el gobierno de Vicente Fox hasta la administración de Enrique Peña Nieto.

“Tienen la ventaja de tener un gobernador (Mauricio Kuri) que no le entregó al gobierno federal la salud. Pero no puede solo, necesitamos ayudar al gobernador enviando más recursos al gobierno del estado para que haya frente a la salud”, dijo.

En cuestión de seguridad, calificó la estrategia nacional como una omisión que tiene “ensangrentado al país”, y recordó los recientes hechos violentos y desapariciones en Reynosa, Lagos de Moreno, Zacatecas, Celaya y Salvatierra. Además, reprochó que con el nuevo censo de personas desaparecidas la cifra oficial pasó de 110 mil a 12 mil personas.

En ese tenor, indicó que buscará colaborar con el gobierno de Estados Unidos, dado que desde ese país llega el dinero del narcotráfico y las armas. Además, sostuvo que hará una estrategia inteligente en coordinación con especialistas y los gobiernos municipales y estatales.

“Querétaro no está como está Zacatecas, no está como está Tamaulipas, no está como está Baja California, pero necesitan una presidenta que no le ande dando abrazos a los delincuentes, necesitan una presidenta que tenga las agallas para aplicar la ley, porque para mí la ley sí es la ley. Basta de abrazos a los delincuentes y balazos a los jóvenes”, expuso.

Sobre educación, señaló que los recientes resultados de la prueba PISA mostraron un retroceso educativo general de 10 años entre personas menores de 15 años, y de 20 años solo en la materia de matemáticas. Al respecto, sostuvo que de llegar a la silla presidencial mantendrá las becas Benito Juárez, además de que volverá a implementar en todo el país los programas de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.

En cuestión de apoyos al campo, reprochó que durante la actual administración se recortaron 19 programas de apoyos a productores. Además, señaló que en diversas regiones del país, agricultores y comunidades son víctimas del crimen organizado que extorsionan por las cosechas.

En ese sentido, planteó restituir los programas sociales eliminados, además de que destacó que recientemente, la alianza conformada por PAN, PRI y PRD presentaron una iniciativa para que la pensión a adultos mayores inicie desde los 60 años, dado que es una edad en la que hay gran parte de la población rural.

Finalmente, al ser cuestionada sobre el atraso en la obra del Paseo 5 de Febrero, la precandidata defendió el proyecto y descartó que el retraso vaya a tener un impacto político en el PAN para las elecciones del año entrante.

“5 de febrero es una obra como todas, que es compleja, pero va a dar un gran beneficio. Ya quisiera cualquier estado tener una obra como esa”, concluyó.