Gobierno de Mauricio Kuri es el de mayor registro de hechos contra personas defensoras del medio ambiente, acusa activista

La administración estatal que encabeza Mauricio Kuri, es el de mayor registro de hechos en contra de activistas y personas defensoras del medio ambiente, acusó la activista ambiental Teresa Roldán Soria, luego de evidenciar la negativa de la Fiscalía General del Estado para denunciar un presunto acto de intimidación.

Aseveró que se tienen detectadas varias situaciones, en las que no se han presentado denuncias y otras que fueron de conocimiento público como los movimientos de Maconí o la defensa de Escolásticas.

“De las evidencias tenemos Maconí, Escolásticas, Tequisquiapan, lo que sucedió en 5 de febrero, y todo ha pasado en esta administración y varias situaciones más en las que nos han pedido no visualizarlo. Mucho de lo que sucede nos dan la alerta a los activistas, pero si no nos autorizan no podemos platicar, y casualmente son las mismas circunstancias, la misma forma de operar, las mismas autoridades involucradas, y es como una copia el actuar en todas estas situaciones”, ahondó.

Por ello lamentó que “Querétaro se haya convertido en un lugar inseguro para el activismo ambiental”, y que no exista atención a esta problemática por parte de las autoridades.

Esto al denunciar que el pasado 26 de diciembre fue víctima de intimidación en su domicilio, ya que una persona acudió a fotografía su vivienda, y aun contando con antecedentes de amenazas a su integridad física y un mecanismo de protección, la Fiscalía General del estado determinó no realizar investigación alguna del hecho.

“Donde vivo no hay absolutamente nada, es la única casa en medio de mucho campo, es decir no hay nada a lo que pueda venir alguien y cuando un extraño se acerca inmediatamente lo detectamos. En cuestión de segundos se bajó, tomó fotos y se fue”, narró al señalar que no se pudo constatar la numeración de sus placas.

Aunque no se dio una situación que lamentar, se informó de este hecho a la Secretaría de Gobernación federal, así como al mecanismo de protección, pero también se presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro ante la negativa de la Fiscalía General del Estado y la omisión de aplicar el Acuerdo de Escazú.

“Más que no ver una oportuna y pronta atención, vemos una indiferencia total (...) es evidente que a este gobierno lo último que le importa es atender a la ciudadanía, cuidar el medio ambiente y a quienes lo cuidamos”, expresó.

Ante este hecho, una red de ambientalistas y colectivos como Bajo Tierra, Museo del Agua han pedido la inmediata aplicación de protocolos para la protección de defensores, recordando que en 2019 fue incendiado el contorno de la vivienda de Roldán Soria.