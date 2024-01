PAN tomó decisiones cerradas: Paulina Aguado

Paulina Aguado, diputada federal de Querétaro, señaló que su cambio del Partido Acción Nacional (PAN) a Movimiento Ciudadano (MC) se debió en parte a que el partido blanquiazul tomó decisiones muy cerradas con respecto a la elección del perfil para la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro.

Al ser cuestionada sobre su cambio de partido, la legisladora reprochó que para las mujeres en la política les toca “trabajar el doble y no reciben el crédito real”. Por ello, se dijo contenta del respeto que MC le dio como mujer, así como la confianza para participar. Además, sostuvo que las propuestas de su partido basadas en derechos humanos fueron lo que la convencieron para hacer el cambio.

“Lo que estuvimos viendo fue que se tomaron decisiones muy cerradas, yo lo respeto, la verdad es que así es como sucede en la política, y más bien encontré en Movimiento Ciudadano un proyecto fresco, nuevo. Creo que es un partido diferente en valores que el PAN, todos los partidos políticos en sus principios y causas tienen excelentes propuestas para los ciudadanos, pero MC tiene una propuesta actual para un mundo actual”, dijo.

Con respecto a las declaraciones de Leonor Mejía, dirigente estatal del PAN, quien minimizó su trayectoria en el partido y calificó su salida como una incongruencia, Aguado Romero respondió que el PAN tiene una estructura cerrada de miembros, por lo cual las panistas ciudadanas de convicción —como se describió a sí misma—, “a veces para ellos no significa nada tristemente”. Además, sobre el dicho de Leonor Mejía de que “llegaba y se iba sola del partido”, rebatió:

“Yo no llegué sola, llegué gracias a mucha gente con la que pude trabajar, con la que pude hacer equipo, que me dieron la oportunidad grandes líderes, tuve grandes políticos de jefes y mujeres y hombres que de verdad me arroparon y me ayudaron a crecer. Hoy en día son mis amigos, son grandes amistades que tengo y que quiero mucho”, sostuvo.

El viernes pasado, Paulina Aguado anunció su cambio de bancada y confirmó su intención de contender por la capital queretana. Su salida del PAN se da ante la aparente inclinación del partido por Felipe Fernando Macías como su candidato.