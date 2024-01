Nava defiende a Arturo Torres sobre investigaciones de presuntos desvíos

El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, defendió a su secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, ante las investigaciones en torno a un presunto desvío de recursos en dos programas a cargo de dicha dependencia.

Al ser cuestionado sobre el actuar de Torres Gutiérrez en el caso, el alcalde explicó que el funcionario fue uno de los que denunció las irregularidades detectadas en los programas Tu Beca y Apoyo Emergente a Población Económicamente Activa en el 2020.

“Él mismo fue de los que denunciaron lo que estaba sucediendo ahí en la secretaría. Él fue parte del equipo que detectamos este tipo de situaciones y de los que presentaron la información, la denuncia correspondiente”, dijo.

No obstante, aseguró que desde el inicio de su gobierno prometió “no ser tapadera de nadie” y señaló que quienes resulten responsables del desfalco deben ser sancionados. Aseguró que el municipio colaboró de forma plena con la Fiscalía Anticorrupción y facilitó la información correspondiente para las investigaciones.

“Nosotros no tratamos de ocultar las cosas, sino que por el contrario, lo denunciamos porque ese tipo de situaciones no pueden quedar impunes, al contrario, tiene que ser una muestra clara de que nosotros mismos no vamos a tapar las cosas, se tiene que castigar severamente a quien haya cometido este tipo de hechos”, sostuvo.

El edil también confirmó la renuncia de Javier Rodríguez Uribe como titular del Órgano Interno de Control del municipio. Explicó que fue el pasado 1 de enero cuando el funcionario presentó su renuncia para incorporarse a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, aclaró que dicho cambio en el órgano no afectarán las investigaciones.

Cabe recordar que en noviembre pasado, el Órgano Interno de Control confirmó el hallazgo de irregularidades en Tu Beca y Apoyo Emergente a Población Económicamente Activa. De acuerdo con la dependencia, al menos 6 funcionarios de Desarrollo Humano y Social fueron señalados por estar presuntamente involucrados en la alteración de padrones de beneficiarios para desfalcar una cifra “millonaria” en apoyos. De los supuestos involucrados, solo una persona fue detenida por la Fiscalía Anticorrupción.

Al respecto, el secretario Arturo Torres se dijo tranquilo con las investigaciones, y aseveró que se ha conducido con ética y responsabilidad en su cargo.