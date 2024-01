Alianza PRI-PAN alcanzaría hasta 7 municipios u 7 distritos locales: Abigail Arredondo

La Alianza PRI y PAN podría alcanzar hasta 7 municipios y 7 distritos locales, detalló Abigail Arredondo, presidenta del Comité Directivo estatal del tricolor, al precisar que ya se está a días de definir los nombres de estos.

En el municipio de Querétaro apuntó que sí se estarían sumando a la propuesta del blanquiazul, pero también se está proponiendo sumar esfuerzos en Amealco, Colón y Cadereyta, y confirmó que en el caso de San Juan del Río al igual que en los distritos que incluyen al municipio no habrá alianza.

“La idea, lo que se ha puesto sobre la mesa es que son entre 6 y 7 municipios y entre 5 a 7 distritos locales, pero todavía sin nada cerrado de nombres y no nos gustaría decirles hasta que cerremos”, indicó.

Puntualizó que será una alianza parcial, ya que hay municipios y distritos en los que ambos partidos son competitivos, por lo que se busca que al menos en la mitad de los que se logren los acuerdos puedan ser encabezados por el PRI, principalmente en donde hoy se es gobierno (Colón, Amealco), ya que se busca la reelección de Manuel Montes y René Mejía, respectivamente.

“En los municipios y distritos en donde vemos más crecimiento o donde puede haber mayor riesgo decidimos aliarnos, pero en los demás el PRI va a recuperar voto importante y en donde vayamos en coalición toda la votación debe ser auditable, que es parte de los parámetros que estamos sugiriendo que venga dentro de los acuerdos”.

Recordó que se tiene hasta el viernes 19 de enero para poder registrar la coalición ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por lo que se espera que en breve se cierre el acuerdo.

En otros temas, ante lo sucedido en Coahuila, en lo personal se pronunció en contra y remarcó que en esta coalición se tienen que dejar de lado intereses personales o particulares y apostar por la estabilidad del país.

“A mí en lo personal, no se me hace correcto. Yo creo que aquí no es quien la trae, quien empezó, al final creo que son las cosas que por mucho tiempo la gente ha repudiado, el que tengan que poner cuestiones de intereses particulares, y para lograr un triunfo tenemos que dejar intereses personales”.

Finalmente, al ser cuestionada sobre las aspiraciones electorales personales, indicó que no se tiene algo considerado.