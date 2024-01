Solo en el primer bimestre Bienestar entregará mil 130 mdp en apoyos sociales

Solo en el primer bimestre del año, la Secretaría del Bienestar dispersará mil 130 millones de pesos en apoyos sociales en los programas para personas con discapacidad y adultas mayores en Querétaro, destacó la delegada Rocío Peniche Vera.

Refirió que se trata de una cifra que sorprende y que es considerable, respecto a años anteriores, sin embargo, precisó que en este recurso ya se incluye el incremento del 20% en las pensiones, por lo que cada persona adulta mayor recibirá 6 mil pesos por bimestre.

“A nosotros mismos nos llamó la atención que en este solo bimestre estamos dispersando, solo para los programas principales de adulto mayor y discapacidad, son mil 130 millones de pesos, solo para el bimestre de enero y febrero, entonces si es una cantidad considerable”.

Aunque, este domingo cerró el plazo para que las personas adultas mayores que están por cumplir 65 años en los meses previos a junio, se tiene ya un padrón de 179 mil personas adultas mayores beneficiarias.

Agregó que la secretaría está dando celeridad en la entrega de apoyos, toda vez que solo se tiene enero y febrero, ya que a partir del mes de marzo se suspende toda entrega y convocatorias por la veda electoral.

En este sentido, reconoció que hay interés de servidores públicos de la secretaria para participar en el proceso electoral, y aunque no precisó un número, enfatizó que quienes tendrán participación deberán dejar sus cargos

“Si hay intensiones, por supuesto que sí (…) no hay nada formal todavía, pero sí está dada la indicación de no mezclar cuestiones sociales con temas políticos, eso no se maneja, no se ha manejado y no se va a manejar”.

Ante estas posibles salidas, puntualizó que se cuenta con el personal para las suplencias, ya que resaltó durante 5 años de trabajo se ha formado personal capaz para dar respuesta y atención a la población.