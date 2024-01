La producción de maíz en Querétaro disminuyó 70% debido a la sequía

La intensa sequía que impactó al campo durante el año pasado provocó que el 70% del maíz de temporal que esperaban cosechar los productores más afectados del municipio de Querétaro no se sembrara, informó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario del municipio, Luis Alberto Muñoz.

Según el funcionario, el 90% de la actividad agrícola en el municipio se basa en la siembra de maíz de temporal, en la cual participan mil 200 productores. De estos, el municipio apoyó a 750 con un programa de entrega de maíz, pero del total de beneficiados, únicamente el 30% obtuvo cosecha, mientras que el resto la perdió o simplemente no sembró debido a la falta de condiciones.

“Fue un año muy complicado porque del cien por ciento de las personas a las que nosotros suministramos el maíz, solo el 30% alcanzaron a cosechar. Hay algunos que ya no quisieron sembrar precisamente porque veían un temporal complicado. (…) Sí nos bajó, al menos, la cantidad de cosecha, porque no sembraron o no llegó la cantidad adecuada, sí nos bajó hasta un 70% la producción al menos de maíz de temporal”, dijo.

Al respecto, Muñoz Ramírez consideró importante adoptar una cultura de reconversión del agua para la siembra. Destacó que en ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Sostenible lleva a cabo un programa de escuelas de lluvia, en las que se enseña a productores la técnica de cosecha de agua.

“Con sistemas de captación de agua estamos tratando de replicar la educación a las familias, de que los chavos puedan cosechar agua. El tema de lo que viene es, al menos de lo que yo escuché, tenemos que trabajar con un tema de la cultura del reciclaje y reutilización del agua y otros materiales”, expuso.

El director apuntó que en la capital existen alrededor de 105 bordos, los cuales se encuentran en promedio al 33% de su capacidad. No obstante, solo 5 son utilizados para actividades agrícolas, mientras que el resto son abrevaderos para ganado.